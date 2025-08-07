Кто владеет вашими данными: OBOZ.UA узнал правду о суверенных облаках и цифровой независимости

Что такое цифровой суверенитет и почему ЕС (Европейский Союз) в 2025 году выделил 1,3 млрд евро на технологии для его достижения? Каким образом это касается Украины, президентства Дональда Трампа и любой компании, хранящей свои данные в облаке? OBOZ.UA решил разобраться, кто владеет вашими данными, где они хранятся и кто имеет к ним доступ.

Что такое цифровой суверенитет и почему это важно

Понятие цифрового суверенитета все чаще появляется в глобальной технологической повестке дня. Определение, предложенное Всемирным экономическим форумом, трактует его как способность государства или региона контролировать ключевые аспекты цифровой инфраструктуры, включая облачные технологии, потоки данных и аппаратное обеспечение.

"Цифровой суверенитет – это способность контролировать собственную цифровую судьбу, от аппаратных решений до потоков данных. Он охватывает физический, кодовый и информационный уровни," – подчеркивает CEO облачного оператора GigaCloud Назарий Курочко.

В частности, Александр Федиенко, председатель правления Интернет-ассоциации Украины, в комментарии OBOZ.UA добавил, что цифровой суверенитет – это когда страна не зависит от приложений и сервисов другого государства. По его словам, Украина, например, еще не имеет цифрового суверенитета, ведь наши граждане пользуются YouTube, Facebook и так далее.

Когда началось движение за цифровой суверенитет

После политических изменений в США Европа стала более осмотрительной в выборе технологий. Эксперты подмечают, что когда появляется риск потери контроля над информацией, доверие к поставщику падает. Это особенно актуально в свете новых регуляций, имеющих целью защиту европейских пользователей от потенциального вмешательства третьих сторон в данные.

Федиенко отмечает, что все больше пользователей ищут альтернативы американским сервисам. Сейчас более популярными становятся такие решения, как Ecosia вместо Google, Eutelsat вместо Starlink, ProtonMail вместо Gmail. Это свидетельствует об общеевропейском тренде на возвращение контроля над персональными данными.

По словам эксперта, серьезную роль в этом сыграли законодательные угрозы. "В США действует закон, который позволяет спецслужбам получить доступ к любым данным, размещенным на американских сервисах, независимо от юрисдикции. И неважно, кто президент – полномочия сохраняются", – подчеркнул Федиенко.

Закон CLOUD Act позволяет американским органам власти обращаться к провайдерам за информацией даже за пределами США. "Реальные кейсы, например ограничение доступа к почте прокурора Международного уголовного суда со стороны Microsoft, – это яркие примеры того, что контроль над данными может быть потерян в любой момент", – отмечают в GigaCloud.

"Другой пример, – добавляет Федиенко, – это случай с украинскими реестрами, которые потеряли доступность во время кибератаки из-за того, что размещались за пределами страны. После этого было создано зеркало в Украине, которое возобновило работу".

В чем заключается риск использования суверенных облаков от гиперскейлеров? "Размещение серверов в ЕС еще не гарантирует, что данные защищены от законов США", – подчеркивает технический эксперт компании GigaCloud. Федиенко соглашается, что размещение в украинских дата-центрах является лучшим вариантом, особенно для государственных реестров, ведь это снижает риски от кибератак и обеспечивает стабильный доступ к информации.

Требования к обеспечению цифрового суверенитета

Однако цифровой суверенитет – это не только о месте расположения серверов, но и о юридическом соответствии, прозрачности процедур и возможности для бизнеса адаптировать инфраструктуру под свои потребности. Например, провайдеры, которые имеют сертификацию VMware Sovereign Cloud Provider или ISO 27701, демонстрируют готовность соответствовать высоким стандартам безопасности и конфиденциальности. "Особенно важно, чтобы дата-центр имел ISO 27001 или 27002 – это гарантирует беспрепятственный доступ пользователя к данным", – отмечает Федиенко.

В Украине эти подходы активно внедряют игроки, ориентированные на рынок ЕС. Кроме технической безопасности, для компаний важны и экономические аспекты. Также участники "Украинского альянса цифрового суверенитета" отмечают, что развитие локальной цифровой инфраструктуры позволяет уменьшить зависимость от иностранных провайдеров, повысить безопасность данных и одновременно снизить стоимость услуг для украинского бизнеса и государственных структур. Дополнительно упрощается юридическая поддержка и оплата в национальной валюте.

В государственном секторе цифровой суверенитет имеет особый вес. Именно поэтому украинские учреждения все чаще обращаются к решениям, обеспечивающим полный контроль над данными в пределах юрисдикции ЕС.

Отдельного внимания заслуживают европейские инициативы, например GAIA-X, которые объединяют локальных провайдеров в независимую цифровую экосистему. Такие проекты являются стратегическим шагом к цифровой самодостаточности Европы, уменьшению зависимости от гиперскейлеров и усилению доверия со стороны пользователей.

Цифровой суверенитет – это не только технологический, но и политический и этический вопрос. Речь идет о доверии, ответственности и защите персональных данных – тех основах, на которых строится будущее цифровой Европы.