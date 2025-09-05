Хакер назвал главные правила, как защитить себя от взлома и каких паролей стоит избегать

Одна из самых больших неприятностей, которая может случиться с вами в интернете – это кража пароля. Это дает хакерам доступ к вашим данным и открывает немалые возможности для злоупотреблений и мошенничества.

Видео дня

Впрочем, защитить себя можно, создав правильный пароль и настроив свою работу безопасным образом. Как это сделать, изданию Talker рассказал 42-летний хакер по имени Грег Линарес, среди успехов которого взлом системы собственной школы, чтобы исправить свои оценки. Тогда он стал самым молодым человеком, когда-либо обвиненным в компьютерном мошенничестве в штате Аризона.

После ареста Грег решил использовать свои навыки во благо, обучая других детей кибербезопасности и в итоге стал одним из самых уважаемых аналитиков угроз в отрасли. Сейчас он работает в компании Huntress и помогает бизнесам защищаться от тех же атак, которые он когда-то совершал.

По словам Грега, люди постоянно повторяют одни и те же ошибки. И при этом не принимают достаточно простых мер, чтобы обезопасить свои данные. Так хакер призвал пользователей избегать установки плагинов для браузера, проводить генеральную чистку своих устройств и быть осторожными с паролями.

"Самый распространенный способ взлома учетных записей, который я вижу, — это плагины для браузера или аутентификация предыдущих учетных записей, которые они доверяли своему браузеру, используя свои учетные данные. Это как будто вы зашли на сайт и увидели надпись "Вход через Google". Я постоянно вижу, как их взламывают, и эти плагины используют для атаки на другие разделы учетной записи", — рассказал Грег.

Именно поэтому он посоветовал пользователям использовать как можно меньше плагинов – выбирать только самые нужные и проверенные варианты. "Следите за ними, и если вы все же используете их, убедитесь, что вы загружаете правильный плагин из магазина. Это серьезная проблема", — предупредил эксперт.

Также он призвал как минимум раз в год проводить генеральную цифровую чистку своих устройств. "Я всегда говорю всем: когда вы делаете генеральную уборку перед новым годом, сделайте то же самое для своих учетных записей и всего, что у вас есть в интернете, это полезно", — сказал Грег. Удаляйте программы, которыми не пользуетесь, отзывайте нежелательные разрешения и тому подобное.

Также хакер призвал особенно осторожно обращаться с паролями. "Используйте менеджер паролей. Это настоятельный совет. Используйте пароли, которые они предлагают, и не используйте пароли повторно, и это касается всех", — объяснил он.

Плохими вариантами пароля Грег назвал комбинации клавиш, которые образуют на клавиатуре прямую линию, домашние адреса, даты рождения родственников и друзей, даты годовщин. "Все это плохо, и все это можно найти", — предупредил он.

По словам Грега, худшее, что можно сделать, когда вас взломали, это паниковать. "Сохраняйте спокойствие и всегда обращайтесь к властям", — призвал хакер. Любое современное государство имеет механизмы противодействия киберпреступникам и предусматривает наказание для них.

Если вы подверглись взлому, немедленно измените пароли, а затем удалите чувствительную информацию, закройте все активные сессии в различных программах, отключите доступ к подозрительным устройствам. "После любого инцидента, даже если вы думали, что он связан с чем-то одним, меняйте пароли от всего", — сказал Грег.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где могут храниться ваши данные и почему не стоит пользоваться сервисами из США.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.