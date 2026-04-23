В Пентагоне озвучили реальные сроки разминирования Ормузского пролива: что будет с ценами на бензин

Полная очистка Ормузского пролива от мин, развернутых иранскими военными, может занять шесть месяцев. Причем операция вряд ли будет проведена до окончания войны США с Ираном. Таким образом, экономическое влияние конфликта на мировую экономику и, в частности, на стоимость топлива, может продлиться до конца этого года или еще больше.

О сроках продолжения операции по разминированию пролива докладывал Пентагон на закрытых слушаниях в Конгрессе, отмечает Washington Post, ссылаясь на свои источники. Издание также процитировало слова президента и министра финансов США относительно цен на бензин.

Стоимость топлива

Такие сроки разминирования "вызвали разочарование как у демократов, так и у республиканцев", приводит издание слова своих источников. То есть цены на бензин и нефть могут оставаться повышенными еще довольно долго, даже после достижения какого-либо мирного соглашения, предполагает WP.

Сегодня средняя стоимость галлона бензина в США составляет 4,02 доллара за галлон. Это почти на два доллара дороже, чем непосредственно перед началом войны в феврале. Причем американские высокопоставленные чиновники уже не ожидают, что цены вернутся к довоенным значениям, и лишь рассчитывают на хотя бы частичное снижение.

Президент США Дональд Трамп считает, что до промежуточных выборов в стране цены на топливо "могут быть такими же или, возможно, чуть выше". А вот его министр финансов Скотт Бессент утверждает, что американцы "смогут иметь бензин по 3 доллара" не раньше, чем в конце сентября.

Сколько мин в проливе

В докладе Пентагона законодателя отмечалось, что военному ведомству США точно известно лишь о 20 минах, установленных иранцами в Ормузском проливе. Их может быть гораздо больше, если принять во внимание возможность устанавливать такие мины дистанционно. Военные США знают точно только о тех минах, которые были установлены иранскими войсками с помощью небольших лодок.

Пентагон отказался прокомментировать оценки военных относительно того, сколько времени может понадобиться для разминирования. В свою очередь представитель ведомства Шон Парнелл отметил: "решив опубликовать ложные утверждения (относительно сроков разминирования), газета Washington Post четко дала понять, что ее больше интересует продвижение повестки дня, чем правда".

В чем же с его точки зрения правда, представитель Пентагона не сказал.

Что сейчас в проливе

Ормузский пролив остается критически важным маршрутом для мировых поставок нефти, поэтому любая эскалация в этом районе вызывает беспокойство международного сообщества.

Напоминаем, что некоторым компаниям, чьи корабли застряли из-за блокады Ормузского пролива, поступили мошеннические сообщения. Сейчас в районе Персидского залива заблокированы сотни судов и до 20 тыс. моряков. Мошенники обещают безопасный проход через пролив за оплату "сбора" в криптовалюте – Bitcoin или Tether.

