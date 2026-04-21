Сотни судов оказались в ловушке: у владельцев застрявших кораблей в Ормузском проливе начали выманивать деньги

Некоторым компаниям, чьи корабли застряли из-за блокады Ормузского пролива, поступили мошеннические сообщения. Сейчас в районе Персидского залива заблокированы сотни судов и до 20 тыс. моряков. Мошенники обещают безопасный проход через пролив за оплату "сбора" в криптовалюте – Bitcoin или Tether.

Об этом предупредила греческая компания по управлению морскими рисками MARISKS, пишет Reuters. Там сказали, что неизвестные люди выдавали себя за представителей иранских властей и разослали части судоходных компаний требования оплатить "сбор". В компании подчеркнули, что такие сообщения являются мошенничеством.

"После предоставления документов и оценки вашего соответствия требованиям иранскими службами безопасности мы сможем определить размер сбора, который необходимо оплатить в криптовалюте (BTC или USDT). Только тогда ваше судно сможет беспрепятственно пройти проливом в заранее согласованное время", – говорится в мошенническом сообщении, опубликованном MARISKS.

Последние событий в проливе

Сейчас США продолжают морскую блокаду иранских портов, а Иран снова закрыл судоходство Ормузским проливом. Сейчас в Персидском заливе остаются заблокированными сотни судов и примерно 20 тыс. моряков.

Когда Иран временно открыл пролив – часть судов попыталась пройти. Однако по меньшей мере два из них, включая танкер, заявили об обстреле со стороны иранских катеров. В MARISKS считают, что по крайней мере одно судно, которое в субботу пыталось выйти из пролива и попало под обстрел, могло стать жертвой мошеннической схемы.

Какая ситуация сейчас на Ближнем Востоке

Иран пока не планирует участвовать в переговорах с США. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел страны. Он уточнил, что решение действует "пока что". Выступление состоялось на фоне обострения ситуации в регионе и дискуссий относительно дальнейших дипломатических шагов.

Иранский представитель прямо отметил, что Тегеран"не намерен участвовать в переговорах пока". В то же время формулировка "пока" оставляет пространство для изменений, хотя общий тон выступления не был оптимистичным.

Также иранская сторона объяснила свое решение по Ормузскому проливу. Представитель МИД подтвердил, что Иран принял решение закрыть его, хотя ранее соглашался на открытие в рамках первоначальных договоренностей с Вашингтоном. Но, как прозвучало, ситуация изменилась.

Представитель Ирана назвал две причины:

нарушение режима прекращения огня на ливанском направлении.

блокада, которую ввели США в отношении иранских судов.

В этом контексте прозвучала и более общая претензия – недостаток доверия к американской стороне. Это ключевой момент, который повторяется в заявлениях Тегерана не впервые.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Европейском Союзе срочно готовят пакет мер из-за риска дефицита авиационного топлива. Он затронуть до 40% стран уже в течение шести недель на фоне перебоев поставок топлива через Ормузский пролив.

