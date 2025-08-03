Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш сначала ознакомил подчиненных, а затем и обнародовал среди представителей стран-членов ООН отчет, подготовленный в рамках ранее объявленной реформы организации. Этот доклад Гутерриша был посвящен"поиску путей повышения эффективности и сокращения расходов" ООН.

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Однако, как метко отметили в Reuters,"отчет ООН показал – отчеты ООН совсем не пользуются популярностью". Также издание цитирует самого Гутерриша, который признал, что"огромный объем отчетов доводит систему и всех нас до предела".

Именно такими словами генсек ООН прокомментировал данные из своего доклада: в прошлом году ООН провела 27 тысяч тех или иных мероприятий с участием 240 тех или иных органов, а секретариат ООН подготовил 1100 отчетов. Это на 20% больше, чем в 1990 году.

"Подавляющее большинство из этих отчетов не пользуются широкой популярностью. Лишь 5% докладов загружается более 5500 раз, тогда как каждый пятый отчет загружается менее тысячи раз. И вообще, загрузка вовсе не обязательно означает чтение", – в частности, сказал Гутерриш.

Что предшествовало

Напомним: еще весной Антониу Гутерриш создал рабочую группу по реорганизации организации. Группа была названа "ООН-80", поскольку "Объединенным Нациям" в этом году исполняется 80 лет. Группа должна была проанализировать "кризис ликвидности ООН", с которым организация сталкивается по меньшей мере седьмой год подряд.

Если говорить без бюрократических оборотов – в ООН не хватает денег, поскольку не все 193 государства-члены платят свои обязательные регулярные взносы полностью и вовремя. А крупнейший донор организации – США – вообще отказался платить.

Однако нехватка денег на помешал организации, например, организовать "грандиозный" концерт с продвижением российского нарратива "благодарной памяти".

Что решили в ООН

Так или иначе, но после более чем четырех месяцев работы указанная группа "ООН-80" все же пришла к выводу, что нужно меньше такой деятельности и таких групп.

Как отметил сам Гутерриш, нужно "меньше встреч и мероприятий, нужно как можно меньше отчетов, оставляя только такие, которые способны полностью соответствовать требованиям всех мандатов".

Правда, в докладе генсека ООН подчеркивается: это лишь первое из нескольких определенных направлений реформ.

И такое отношение в ООН к собственной деятельности отнюдь не удивляет. Напомним, например, наугад выбранное заседание Совбеза, посвященное войне в Украине. После нескольких часов напряженной работы подряд представители Организации таки констатировали, что Россия осуществляет масштабные атаки по украинским городам и селам. А по итогам заседания было принято решение защищать гражданское население и гарантировать ему безопасный доступ к гуманитарной помощи.

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