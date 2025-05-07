5 мая в зале Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США, состоялся концерт российского "Хора Турецкого" и женского ансамбля Soprano, посвященный 80-й годовщине победы во Второй мировой войне. Мероприятие, организованное при поддержке МИД и Минкультуры РФ, прошло под лозунгом "Песни Победы" и стало частью кремлевского международного проекта Unity Songs, который продвигает российский нарратив "благодарной памяти" через советскую музыку.

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Выступление в сердце мировой дипломатии, несмотря на явную политическую ангажированность артистов, не только состоялось – оно собрало полный зал. Среди зрителей были дипломаты, сотрудники секретариата ООН, ветераны и гости из разных стран. Прозвучали советские военные и патриотические песни: "Три танкиста", "Смуглянка", "Темная ночь", "Журавли", "Катюша", "Синий платочек", "Бухенвальдский набат" и, конечно, "День Победы" – гимн современной российской пропаганды 9 мая.

Перед концертом слово взял постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, который вновь подчеркнул, что "именно Советский Союз внес решающий вклад в победу над нацизмом" и якобы благодаря этой победе была создана ООН. Он упомянул о 27 миллионах погибших советских граждан и заверил, что Россия никогда не преуменьшала роль союзников. Однако в самом выступлении упоминания о других участниках антигитлеровской коалиции практически не было. Среди пиара своей страны прозвучал также призыв "Поддержим Россию!" В зале никакого возмущения не было слышно.

По словам заместителя российского дипломата Дмитрия Полянского в росмедиа, украинская делегация решительно выступила против проведения мероприятия, указывая на то, что участники концерта являются открытыми сторонниками агрессии против Украины. Основатель коллектива, народный артист России Михаил Турецкий, неоднократно поддерживал войну, называя ее "битвой англосаксов со славянами", а его коллективы выступали перед российскими военными, в том числе на временно оккупированных территориях Украины.

"Несмотря на активные попытки сорвать концерт, предпринятые украинцами и их европейскими спонсорами, он прошел с аншлагом. Буквально накануне, отчаявшись помешать нам, украинцы распространили в ООН ноту, призывающую не посещать концерт. Это не сработало", – с удовольствием прокомментировал россиянин Полянский.

Выступление российских артистов в зале Генассамблеи ООН состоялось на фоне постоянных обвинений России в агрессии против Украины, обстрелах гражданской инфраструктуры, депортации украинских детей и многочисленных военных преступлениях. Только в конце февраля Совет безопасности ООН впервые за несколько лет принял резолюцию с призывом к миру в Украине и выразил "скорбь по поводу гибели людей". Тем не менее именно в здании этой организации Россия продолжает продвигать свой пропагандистский нарратив под соусом "антифашизма" и "исторической памяти".

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