'Говорили-балакали...' Совбез ООН провел заседание по эскалации войны в Украине

Совет безопасности ООН 20 июня решил провести очередное по счету заседание, посвященное войне в Украине. В ходе заседания представители Организации констатировали, что Россия совершает масштабные атаки по украинским городам и селам.

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По итогам заседания совет безопасности принял решение защищать гражданское население и гарантировать безопасный доступ к гуманитарной помощи. Трансляцию заседания проводило издание "Суспільне".

Помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча заявил, что со времени последнего заседания совета безопасности три недели назад Россия продолжает атаковать украинские населенные пункты. В частности, он отметил, что самым смертоносным российским ударом за последний год стала атака на Киев в ночь на 17 июня, вследствие чего в столице погибли и пострадали десятки мирных жителей.

По данным Управления ООН по правам человека, с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года в Украине погибли по меньшей мере 13438 мирных жителей, в том числе 713 детей. Еще более 33 тыс. украинцев получили ранения.

Также в ООН констатировали, что российская вооруженная агрессия ежедневно влияет на жизнь миллионов украинцев. К такому мнению в ходе заседания совета безопасности пришла директор операций Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Эдем Восорну.

В завершение заседания совета безопасности ООН Восорну призвала защищать гражданское население, гарантировать безопасный доступ к гуманитарной помощи, а также обеспечить постоянную финансовую поддержку.

Напомним, в ночь на 21 июня российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Полтавщину. Под ударом оказался Кременчугский район.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В Одессе из-за ночного обстрела повреждены жилые дома и авто, высшие учебные заведения, железная дорога. Погиб человек и еще 14 получили травмы, в том числе трое спасателей – во время спасения людей на них обвалились конструкции.

– На Харьковщине под российские удары попали несколько районов города и области. Произошли возгорания на четырех локациях; пострадали четыре человека.

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