'Мы не являемся товаром!' В Женеве сотни сотрудников ООН вышли на протест. Фото

В Женеве (Швейцария) в четверг, 1 мая, сотни сотрудников Организации Объединенных наций вышли на протест из-за значительного сокращения финансирования президентом США Дональдом Трампом и другими донорами. Этот шаг приведет к уменьшению количества рабочих мест.

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Об этом пишет Reuters. Отмечается, что протестующие из ООН и ее специализированных агентств держали плакаты с надписью: "Прекратите увольнять сотрудников ООН прямо сейчас!"

Также они скандировали: "Сотрудники ООН – не товар". Менее масштабные протесты также прошли в Таиланде и Мьянме 1 мая, сообщили сотрудники ООН.

Многие подрядчики и сотрудники с краткосрочными контрактами в некоторых агентствах, таких как Международная организация по миграции, уже были информированы об увольнении. Еще тысячи работников ожидают похожие новости.

Журналисты пишут, что самые большие сокращения ожидаются в агентствах, которые сильно зависят от добровольного финансирования от бывшего главного донора США, таких как Всемирная продовольственная программа или Агентство ООН по делам беженцев.

Северин Дебу, глава профсоюза сотрудников Международной организации труда, сказала, что с января 2025 года были уволены около 250 сотрудников МОТ.

"Мы чувствуем себя потерянными. Мы не знаем, как с этим справиться. Самое сложное – это отсутствие реальной системы безопасности", — добавила она, сказав, что у некоторых нет доступа к швейцарским пособиям по безработице и истекают визы.

Грейс, сотрудница ООН, отказавшаяся назвать свою фамилию, сказала, что важно отстаивать интересы гуманитарных работников, которые иногда рисковали своей жизнью, чтобы помочь людям в конфликте.

"ООН выступает за всех остальных, но никто не выступает за людей, стоящих за ООН", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне роста дипломатических усилий по прекращению войны РФ против Украины ООН фиксирует эскалацию насилия со стороны агрессора. Хотя последние недели сказались на активных попытках наладить мирные переговоры, обстрелы украинских городов не прекращаются.

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