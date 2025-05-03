ООН ждет реорганизация из-за кризиса финансирования: СМИ узнали, что изменится

В Организации Объединенных Наций (ООН) рассматривают возможность масштабной реорганизации, которая объединит основные департаменты и распределит ресурсы по всему миру. В частности, предлагается объединить десятки агентств ООН в четыре основных департамента: мири и безопасности, гуманитарных вопросов, устойчивого развития и прав человека.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на внутреннюю записку, подготовленную чиновниками, ответственными за реформирование организации. "В докладной записке содержится ряд предложений – больших, малых и спекулятивных, – которые, в случае их принятия, стали бы наиболее радикальными реформами за последние десятилетия", – говорится в статье.

Так, согласно с одним из вариантов, операционные аспекты Всемирной продовольственной программы, Детского агентства ООН, Всемирной организации здравоохранения и Агентства ООН по делам беженцев будут объединены в единую гуманитарную структуру.

Также предлагается объединить Агентство ООН по СПИДу с ВОЗ и сократить потребность в шести переводчиках на заседаниях. Еще одно предложение – объединить Всемирную торговую организацию, которая не является структурой ООН, с агентствами ООН по развитию.

В ряде замечаний докладной записки говорится о "дублировании мандатов", "неэффективном использовании ресурсов", "фрагментации", а также отмечается раздувание количества руководящих должностей.

"Увеличение количества мандатов, часто без четких стратегий их сворачивания, а также сложности привели к значительному дублированию, неэффективности и увеличению расходов", – говорится в документе.

Этот меморандум был подготовлен рабочей группой, назначенной в марте генеральным секретарем Антониу Гутеррешем, который тогда заявил, что ООН должна стать более экономически эффективной.

Рабочая группа рассматривает долгосрочные структурные изменения в дополнение к краткосрочным усилиям по сокращению издержек. Некоторые дипломаты описывают эти усилия как проактивный шаг, направленный на предотвращение более значительных сокращений со стороны США.

На сегодня гуманитарный офис ООН, сталкивающийся с дефицитом в 58 миллионов долларов, уже сократил 20% своего персонала. ЮНИСЕФ прогнозирует, что его бюджет сократится на 20%, а миграционное агентство ООН ожидает сокращения бюджета на 30%, что повлияет на 6000 рабочих мест.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 мая сотни сотрудников Организации Объединенных Наций вышли на протест в Женеве из-за значительного сокращения финансирования президентом США Дональдом Трампом и другими донорами. Этот шаг приведет к уменьшению количества рабочих мест.

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