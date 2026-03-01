В ОАЭ сообщили об отражении иранской атаки и заявили о праве на ответ: что происходит

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов в ночь на первое марта сообщило об отражении иранской воздушной атаки и объявило количество обезвреженных ракет и беспилотников. Отдельно военные ОАЭ заявили о праве их страны на ответ агрессорам.

В частности, сообщается, что с начала иранской атаки ВВС и ПВО ОАЭ успешно обезвредили 132 баллистических ракет и 195 беспилотников. Об этом говорится в официальном релизе Минобороны страны.

Отражение воздушной атаки

Всего с начала воздушной атаки было обнаружено 137 иранских баллистических ракет, запущенных в направлении ОАЭ. Из обнаруженных 132 были уничтожены в воздухе, еще пять упали в море. Также было обнаружено 209 иранских беспилотников, 195 из которых были перехвачены. Только 14 БПЛА "упали в пределах территории и вод страны", нанеся "определенный побочный ущерб", доложили в оборонном ведомстве.

Также в министерстве признали, что и обломками обезвреженных ракет, "упавших в разных районах страны", был нанесен "незначительный материальный ущерб ряду гражданских объектов".

Министерство продемонстрировало указанные обломки, а также момент сбития одной воздушной цели.

Поступок трусов

Иранское воздушное нападение на ОАЭ названо "трусливым поступком, угрожавшим безопасности гражданского населения" страны. Соответственно, военные ОАЭ оставили за собой право на ответ.

"Это нападение является вопиющим нарушением национального суверенитета и международного права, поэтому государство оставляет за собой полное право реагировать на эту эскалацию и принимать все необходимые меры для защиты своей территории, своего народа и жителей страны", – заявили в Минобороны ОАЭ.

Также военные страны пообещали и в дальнейшем "противостоять любым угрозам и принимать все необходимые меры для решительного противодействия чему-либо, что направлено на подрыв безопасности и стабильности государства".

Что предшествовало

Напомним, что 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану. К удару по Ирану также присоединились Соединенные Штаты.

Израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране был ликвидирован лидер Ирана Али Хаменеи. Также сообщается о ликвидации еще нескольких высокопоставленных представителей иранского военно-политического руководства.

В свою очередь в ответ Иран осуществил ракетный обстрел Израиля. Также иранские военные нанесли ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где размещены базы США.

