В Молдове заблокировали активы пророссийских олигархов: кто попал в санкционный список

В Молдове заморозили активы, принадлежащие олигархам Владимиру Плахотнюку и Вячеславу Платону, а также другим людям из окружения беглого олигарха Илана Шора – Арине Коршиковой и Думитру Китороагу. В отношении указанных лиц в Молдове вводят в действие ограничительные меры ЕС.

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Такое распоряжение выдала государственная налоговая служба Молдовы. Решение налоговиков обнародовано 6 июня в "Официальном мониторе" правительства.

В частности, налоговая служба заблокировала долю Плахотнюка в уставном капитале компании General Media Group, а также участие Платона в ООО Luminare.

Также заблокировали доли Арины Коршиковой – бывшей кандидатки Шора на пост мэра города Бельцы – в модельном агентстве Elit-Centru и ООО Diafan.

В то же время налоговая служба заблокировала акции Думитру Китороаге, администратора телеканалов TV6 и Orhei TV, в ООО Media Resurse и сельском хозяйстве "Китороаге Думитру".

Сообщается также, что неделю назад по аналогичной схеме были заблокированы другие активы Думитру Китороаге. Тогда же были введены в действие ограничительные меры ЕС против нескольких "чиновников" Гагаузии: Евгении Гуцул, Нелли Парутенко, Юрия Кузнецова и Кирилла Гузуна.

Все указанные лица находятся под санкциями Евросоюза "за действия, направленные на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитету и независимости Молдовы". Согласно закону, имущество останется под арестом до отмены решения.

Также все вышеперечисленные лица так или иначе связаны с пророссийским политиком-беглецом Иланом Шором. Хотя его одноименная партия "Шор" признана вне закона в Молдове, это не помешало олигарху получить контроль сразу над несколькими другими партиями.

Еще в июне 2019 года олигарх и лидер Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк потерял власть и бежал из страны. Вместе с ним тогда сбежал и Илан Шор.

Как сообщал OBOZ.UA, депутат молдавского парламента Александр Нестеровский, которого приговорили к 12 годам тюрьмы за коррупцию, находится в Приднестровье. Туда осужденный сбежал на автомобиле с дипломатическими номерами Российской Федерации.

В прокуратуре утверждают, что кроме завершенного расследования по коррупции, против депутата Нестеровского ведутся и другие расследования. Так, считается, что этот законодатель "действовал в интересах преступной группы Шора", в частности - "подготовил условия для создания новой партии", которая будет подконтрольна беглому олигарху. Доказано, что Нестеровский получил от Шора не менее 35 тысяч долларов за то, что перешел из Партии социалистов в "Возрождение".

А в марте был задержан Алексей Лунгу – лидер пророссийской партии "Шанс", которая также входит в число подконтрольных Илану Шору. Политику не позволили покинуть страну и вручили повестку.

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