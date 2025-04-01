Должен был сидеть за решеткой 12 лет: Россия помогла осужденному молдовскому депутату бежать в Приднестровье

Депутата молдовского парламента Александра Нестеровского приговорили к 12 годам тюрьмы и штрафу 500 тысяч леев за пассивную коррупцию и создание условий для незаконного финансирования политической партии. Однако теперь он находится в Приднестровье – туда осужденный прибыл на автомобиле с дипломатическими номерами Российской Федерации.

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Об этом 31 марта заявил директор Службы информации и безопасности Молдовы (СИБ) Александру Мустяца. Он продемонстрировал видеозапись наружного наблюдения за российским диппредставительством.

На этих кадрах видно, как Нестеровский за день до оглашения судебного приговора ночью зашел на территорию посольства РФ в Кишиневе, а также микроавтобус с дипномерами, который вывез депутата на территорию Приднестровья через Гура-Быкулуй.

"Мы располагаем всей необходимой доказательной базой, включая видеофиксацию каждого этапа операции. Эти материалы уже переданы правоохранительным органам", – заявил Мустяца.

По его словам, сейчас депутат находится на территории Приднестровья под защитой российских спецслужб. На момент вынесения приговора он уже пребывал на территории "ПМР".

"У нас есть подтвержденная информация о том, что Россия помогла Александру Нестеровскому избежать заключения под стражу. Эти действия – часть механизма гибридной агрессии против Молдовы, о котором спецслужба неоднократно предупреждала", – подчеркнул чиновник.

По данным прокуратуры, Нестеровский получил от беглого олигарха Илана Шора не менее 35 тысяч долларов за то, что перешел из Партии социалистов в "Возрождение". Также, по версии прокуроров, Нестеровский уговаривал экс-депутата Арину Спэтару создать проевропейскую партию, которая будет действовать в интересах Шора, и под наблюдением правоохранителей передал ей 50 тысяч долларов и 100 тысяч леев.

Сам Нестеровский свою вину не признавал. Депутат не пришел в суд, поэтому его объявили в розыск.

Как сообщал OBOZ.UA, в аэропорту Кишинева 27 марта был задержан Алексей Лунгу – лидер пророссийской партии "Шанс", входящей в политический блок сбежавшего за границу олигарха Илана Шора. Политику не разрешили покинуть страну и вручили повестку в Национальный центр борьбы с коррупцией.

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