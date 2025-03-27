В Молдове задержан лидер пророссийской партии 'Шанс': подозревается по уголовному делу

В Молдове в аэропорту Кишинева 27 марта был задержан Алексий Лунгу – лидер пророссийской партии "Шанс", входящей в политический блок сбежавшего за границу олигарха Илана Шора. Политику не разрешили покинуть страну и вручили повестку в Национальный центр борьбы с коррупцией.

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Представители НЦБК рассказали порталу NewsMaker, что вызвали Лунгу, чтобы сообщить о его статусе подозреваемого в рамках уголовного расследования. Дело касается незаконного финансирования партий.

В комментарии журналистам Лунгу отрицал, что подозревается в нарушении закона. Он пожаловался, что ему не разрешили пересечь границу якобы "без причины".

"На сегодняшний день я не являюсь субъектом уголовного дела, нет никакого решения судьи или прокурора. Это – очередной беспредел, творимый нынешней властью! Мы все понимаем, и они понимают, что у них земля уходит из под ног, и они пытаются хоть как-то удержаться у власти", – заверял скандальный политик.

Лунгу возглавляет "Шанс" с августа 2023 года. Эта политсила находится под влиянием беглого экс-депутата Илана Шора (которого приговорили к 15 годам заключения по делу о выводе 10% ВВП из банковской системы Молдовы).

Фактически, "Шанс" это та самая партия "Шор" (запрещенная в Молдове), только под другим названием.

Как писал OBOZ.UA, несколько дней назад в Кишиневском аэропорту в рамках расследования уголовного дела, связанного с незаконным финансированием избирательной кампании из "запрещенных законом источников" и рядом других противозаконных действий, была задержана губернатор Гагаузского автономного округа Евгения Гуцул.

Она после этого обратилась к российскому диктатору Владимиру Путину, призывая "давить" на власти Молдовы и "использовать весь арсенал", чтобы ее освободили.

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