В МАГАТЭ подтвердили разрушения на иранском ядерном объекте в Исфахане. Фото

В результате удара Соединенных Штатов Америки пострадали входы в тоннели на иранском объекте в Исфахане. Именно там хранилась значительная часть самого обогащенного урана в стране.

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Об этом пишет The Times of Israel. Отмечается, что вход в тоннели на обширном Исфаханском ядерном комплексе Ирана был поражен в результате военных ударов США.

"Мы установили, что входы в подземные туннели на объекте были повреждены", – сообщает Международное агентство по атомной энергии.

В МАГАТЭ уже сообщали, что наземный объект в Натанзе был "полностью разрушен", а его подземные залы "значительно пострадали" из-за отключения электроэнергии в результате израильских атак. Кроме того, объект в Исфахане также получил "очень значительный ущерб".

Ранее сообщалось, что Израиль не хочет быть втянутым в долговременную войну на истощение. Впрочем, Иерусалим шаг за шагом продвигается к цели. Страна будет продолжать действовать на полную мощность как в Иране, так и в Газе.

Напомним, в ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил об атаке ВВС США на ядерные объекты Ирана. Американские силы нанесли удары по трем ключевым объектам ядерной программы Тегерана, среди которых и расположенный глубоко под землей объект Фордо.

В то же время в Иране утверждают, что заранее эвакуировали все три ядерных объекта, которые были атакованы Соединенными Штатами. Там якобы не понесли потерь, потому что "материалы были вывезены".

Также Иран обвинил США в серьезном нарушении Устава ООН, международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия из-за американских ударов по иранским ядерным объектам. Тегеран назвал их "мирными ядерными установками" и пообещал США "вечные последствия".

Как сообщал OBOZ.UA, европейские лидеры начали реагировать на вступление США в войну Израиля и Ирана и американские удары по иранским ядерным объектам. Они выражают обеспокоенность новым уровнем эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

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