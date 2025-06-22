Как Европа отреагировала на удары США по Ирану: обеспокоены и хотят деэскалации

Европейские лидеры начали реагировать на вступление США в войну Израиля и Ирана и американские удары по иранским ядерным объектам. Они выражают обеспокоенность новым уровнем эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

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Также в Европе призывают к переговорам с Ираном для предотвращения дальнейшего обострения противостояния. OBOZ.UA собрал реакции европейских политиков на последние события.

Так, глава европейской дипломатии Кая Каллас, хотя и подчеркнула недопустимость появления у Ирана ядерного оружия – призвала к возобновлению переговоров.

"Ирану нельзя позволить разрабатывать ядерное оружие, поскольку это будет представлять угрозу для международной безопасности. Я призываю все стороны отступить, вернуться за стол переговоров и предотвратить дальнейшую эскалацию. Министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию завтра", – написала она в сети Х.

О важности дипломатии, альтернативой которой может быть только большая война и значительные жертвы среди гражданского населения, вспомнил и президент Европейского совета Антониу Кошта.

"Я глубоко обеспокоен новостями, поступающими с Ближнего Востока. Я призываю все стороны проявить сдержанность и уважение к международному праву и ядерной безопасности. Дипломатия остается единственным способом обеспечить мир и безопасность в регионе Ближнего Востока. Слишком много гражданских лиц снова станут жертвами дальнейшей эскалации. ЕС будет продолжать взаимодействовать со сторонами и нашими партнерами, чтобы найти мирное решение за столом переговоров", – считает он.

Исключительно в переговорах и возвращении к соблюдению требований международного права видит решение ситуации и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Иран никогда не должен получить ядерное оружие. В ситуации, когда напряженность на Ближнем Востоке достигла нового пика, приоритетом должна быть стабильность. И уважение к международному праву имеет решающее значение. сейчас настало время для Ирана принять участие в поиске надежного дипломатического решения. Переговоры – это единственный способ положить конец этому кризису", – подчеркнула она.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил угрозы, которые несет появление у Ирана ядерного оружия, но одновременно подчеркнул важность возобновления переговоров.

"Ядерная программа Ирана является серьезной угрозой международной безопасности. Ирану никогда нельзя позволить разработать ядерное оружие, и США приняли меры для уменьшения этой угрозы. Ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной, а стабильность в регионе является приоритетом. Мы призываем Иран вернуться за стол переговоров и достичь дипломатического решения для положения конца этому кризису", – написал он.

Напомним, в ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил об атаке ВВС США на ядерные объекты Ирана. Американские силы нанесли удары по трем ключевым объектам ядерной программы Тегерана, среди которых и расположенный глубоко под землей объект Фордо: он, по словам Трампа, был полностью уничтожен.

Уже после ударов Трамп пригрозил Тегерану уничтожить и другие ядерные цели, заявив, что "будет либо мир, либо трагедия для Ирана!"

В ответ Иран заявил, якобы вывез "критические материалы" с атакованных объектов еще до ударов США.

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