'Мы шаг за шагом продвигаемся к цели': Нетаньяху заверил, что Израиль не будет втянут в войну на истощение

Израиль не хочет быть втянутым в долговременную войну на истощение. Впрочем, Иерусалим шаг за шагом продвигается к цели. Страна будет продолжать действовать на полную мощность как в Иране, так и в Газе.

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Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции. Чиновник подчеркнул, что Иерусалим очень близок к достижению поставленных целей.

По словам Нетаньяху, удар США "нанес очень серьезный ущерб" иранскому объекту Фордо.

"Мы отправляем их обратно, мы устраняем угрозу. Мы не остановим эту историческую операцию, прежде чем достигнем наших целей", – отметил чиновник.

В то же время добавляет Нетаньяху, "мы не отводим глаз от Газы" и добавляет, что атаки в Иране помогают Израилю достигать своих целей в Газе, потому что так "без иранской поддержки все разрушается".

Он также добавил, что Израиль уничтожил более половины пусковых установок баллистических ракет в Иране.

Нетаньяху считает, что операция в Иране в конце концов приведет к расширению Авраамовых соглашений.

"Демонстрация силы Израиля открывает возможности, которые мы даже не можем представить. Масштабное расширение мирных соглашений? Почему бы и нет. Я могу представить себе сотрудничество, которое сейчас может казаться фантастическим, но, возможно, вы понимаете, что это не так. Мы увидим светлое будущее безопасности, процветания, надежды, а также мира", – резюмировал свою речь премьер-министр Израиля.

Детали

Авраамовы соглашения – это серия договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами, подписанных в 2020 – 2021 годах.

Первоначальное заявление о нормализации, сделанное при посредничестве США 13 августа 2020 года, касалось только соглашения между Израилем и ОАЭ. 11 сентября 2020 года было объявлено о соглашении между Израилем и Бахрейном.

15 сентября 2020 года в Белом доме США была проведена официальная церемония подписания Соглашений Авраама. В рамках двусторонних соглашений и ОАЭ, и Бахрейн признали суверенитет Израиля, что позволило установить полноценные дипломатические отношения.

В декабре 2020 года к Соглашениям Авраама присоединилось Марокко, а в январе 2021 года – Судан, который стал шестым арабским государством, нормализовавшим отношения с Израилем (включая Египет и Иорданию).

Ранее в ЦАХАЛ предупредили, что израильтяне должны готовиться к "длительной кампании" против Ирана. Это необходимо, чтобы "устранить угрозу такого масштаба". Соответствующее заявление сделал начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир. Он сказал, что Иран годами строил четкий план уничтожения государства Израиль и в последние месяцы "план достиг точки невозврата, когда возможности достигли оперативной способности".

Он отметил, что Тегеран финансирует, вооружает и координирует терроризм по всей планете, а к тому же находится в шаге от создания ядерного оружия. Израиль не прекратит своих атак, пока ядерная угроза Ирана не будет ликвидирована.

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