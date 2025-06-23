'Есть четкие признаки последствий': в МАГАТЭ оценили масштабы повреждений на ядерном объекте Фордо в Иране

Масштаб повреждений ключевого ядерного объекта Фордо в Иране после ночных авиаударов Соединенных Штатов Америки пока неизвестны. Впрочем, очевидно, что есть последствия этой атаки.

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Такое заявление сделал председатель МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он также выразил надежду, что инспекторы агентства смогут как можно скорее добраться до Фордо и других объектов, атакованных США.

"Что касается оценки степени повреждений под землей, то по этому поводу мы не можем сделать никаких выводов. Никто не может сказать вам, насколько оно повреждено. Но из-за наблюдаемых изменений в форме мест "нельзя исключать, что там есть значительные повреждения", – добавил Гросси.

Гросси говорит, что наземный объект в Натанзе был "полностью разрушен", а его подземные залы "значительно пострадали" из-за отключения электроэнергии в результате израильских атак. Кроме того, объект в Исфахане также получил "очень значительный ущерб".

Впрочем, по его информации, Фордо не пострадает от отключений электроэнергии, поскольку имеет внутренние аварийные источники электричества.

Гросси отмечает, что МАГАТЭ "не имело элементов, которые бы доказали, что Иран имел план по созданию ядерного оружия".

Что предшествовало

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что атаки были на удивление успешны, и что ключевые иранские объекты по обогащению урана были полностью уничтожены.

Однако Тегеран опроверг эту информацию. Reuters, ссылаясь на иранских политиков, сообщило, что ядерный объект в Фордо не получил серьезных повреждений и что большая часть высокообогащенного урана была перемещена в секретное место перед атакой США.

Напомним, в ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил об атаке ВВС США на ядерные объекты Ирана. Американские силы нанесли удары по трем ключевым объектам ядерной программы Тегерана, среди которых и расположенный глубоко под землей объект Фордо.

В то же время в Иране утверждают, что заранее эвакуировали все три ядерных объекта, которые были атакованы Соединенными Штатами. Там якобы не понесли потерь, потому что "материалы были вывезены".

Также Иран обвинил США в серьезном нарушении Устава ООН, международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия из-за американских ударов по иранским ядерным объектам. Тегеран назвал их "мирными ядерными установками" и пообещал США "вечные последствия".

Как сообщал OBOZ.UA, европейские лидеры начали реагировать на вступление США в войну Израиля и Ирана и американские удары по иранским ядерным объектам. Они выражают обеспокоенность новым уровнем эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

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