В Кувейте погибли двое сотрудников МИДа из-за атаки Ирана

В Кувейте погибли двое сотрудников Министерства внутренних дел при исполнении служебных обязанностей. Их гибель произошла на фоне атак беспилотников и ракет.

Иран нанес удары по территории страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

Правоохранители погибли "при исполнении служебных обязанностей". Пока подробных обстоятельств инцидента не раскрыли.

Власти страны также выразили соболезнования семьям погибших сотрудников. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в небе над Кувейтом во время активных боевых действий на Ближнем Востоке произошел серьезный инцидент с американской авиацией. Сразу три истребителя ВВС США были сбиты в результате так называемого "дружественного огня" систем противовоздушной обороны союзников.

