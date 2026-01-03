В Китае придумали новые налоги, чтобы стимулировать рождаемость – Reuters

В Китае была отменена льгота, которая на протяжении 30 лет освобождала противозачаточные средства от налогообложения. Таким образом, с января этого года презервативы и противозачаточные таблетки в КНР облагаются налогом на добавленную стоимость по ставке 13%.

Именно такая ставка применяется к подавляющему большинству потребительских товаров в КНР. Решение об отмене льготы было принято, чтобы "изменить негативные демографические тенденции", сообщает Reuters.

Новая проблема Китая

"Пекин пытается повысить уровень рождаемости – в 2024 году численность населения страны сократилась третий год подряд, а эксперты предупреждают, что спад рождаемости сохранится в будущем", – отмечает издание.

В прошлом году власти КНР освободили субсидии на уход за детьми от налога на доходы физических лиц и ввели ежегодную финансовую помощь семьям с детьми. Эти меры стали частью усилий, реализованных в 2024 году, включая призывы к учебным заведениям продвигать "образование любви", формируя позитивное отношение к браку, семье и рождению детей.

Положительное отношение к деторождению

В декабре на ежегодной Центральной экономической рабочей конференции высшее руководство страны пообещало способствовать формированию "позитивного отношения к браку и деторождению" с целью стабилизации рождаемости.

Central Economic Work Conference – это ежегодная ключевая встреча высшего руководства Китая, которая проходит в декабре для подведения итогов экономического года и определения приоритетов экономической политики на следующий год, включая макроэкономические цели, инновации и реформы. Это одно из важнейших мероприятий компартии КНР, задающее экономический курс страны.

Падение рождаемости

Рождаемость в Китае снижается на протяжении десятилетий из-за последствий политики "одного ребёнка на семью", действовавшей с 1980 по 2015 год, а также ускоренной урбанизации страны.

Падение рождаемости наблюдаются практически во всех странах на планете, кроме Индии (в последней есть демографическая проблема, но в другом – там негативно воспринимается рождение девочек). Но наибольший спад фиксируется в странах Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине на каждого новорожденного приходится примерно трое умерших. Если в феврале 2022 года население нашей страны составляло 42 миллиона, сейчас оно сократилось до менее чем 36 миллионов. По оценкам экспертов, к 2051 году нас может остаться только 25 миллионов.

