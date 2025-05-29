"Самый большой страх Маска стал реальностью": исследование показало тревожную тенденцию в мире

Согласно новому исследованию, в странах Запада, где уровень рождаемости падает, люди все чаще заменяют детей собаками. Основными причинами такого сдвига являются финансовый стресс и свобода образа жизни.

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Исследование провела группа ученых из университета имени Лоранда Этвеша в Будапеште. Они обнаружили, что в странах Европы снижение рождаемости коррелирует с ростом числа владельцев собак, пишет Daily Mail.

Ученые проанализировали около полудюжины исследований, посвященных взглядам молодых людей на домашних животных и детей, и пришли к выводу, что содержание собак считается менее обременительным занятием, чем рождение ребенка.

Исследователи определили, что основными причинами такого сдвига являются финансовый стресс и свобода образа жизни.

"Во многих богатых и развитых странах сейчас наблюдается уровень рождаемости ниже уровня воспроизводства населения, что означает, что люди рожают меньше детей, чем необходимо для поддержания численности населения с течением времени", – сообщили ученые.

И напротив, за последние десятилетия "популярность содержания собак возросла", говорится в исследовании.

Например, в США в настоящее время больше домохозяйств имеют собак, чем детей.

Более 63 млн домохозяйств имеют по крайней мере одно домашнее животное по сравнению с 32,7 млн домохозяйств, где есть по крайней мере один ребенок в возрасте до 18 лет.

Страх Илона Маска воплощается в реальность

Спад рождаемости на Западе вызвал обеспокоенность экономистов и общественных деятелей, таких как Илон Маск, который предупредил, что падение рождаемости представляет собой "самую большую угрозу цивилизации", пишет Daily Mail.

Миллиардер, у которого 14 детей от четырех разных женщин, заявил, что низкий уровень рождаемости означает нехватку рабочей силы, рост задолженности, перегруженность систем здравоохранения и пенсионного обеспечения и всеобщие социальные беспорядки.

Это происходит на фоне того, что уровень рождаемости в США снизился до 1,6 рождения на женщину, что намного ниже коэффициента воспроизводства в 2,1, необходимого для поддержания численности населения.

Новый обзор предполагает, что этот сдвиг отражает более глубокую трансформацию общества.

"Мы утверждаем, что многие люди считают собак членами семьи и, в частности, персонажами, похожими на детей", – говорит профессор Энико Кубиньи, старшая автор и руководитель кафедры этологии.

Исследователи отметили, что около 19% бездетных людей и 10% родителей ценят своих собак хотя бы отчасти больше, чем любого человека.

Почти половина из 197 млн домохозяйств в Европе имеют по крайней мере одну собаку, по сравнению с 46 млн, которые имеют по крайней мере одного ребенка в возрасте до 18 лет.

По словам авторов исследования, собака может стать неким "приемлемым компромиссом", которые удовлетворяет заложенное генетически стремление иметь детей "без вложения значительных ресурсов", учитывая когнитивные и эмоциональные способности этих животных.

"Собаки демонстрируют широкий спектр социального поведения, часто сопоставимого с поведением детей, не умеющих говорить", – говорится в работе ученых.

Собаки, как и дети, зависят от опекунов в плане еды, распорядка дня и социального взаимодействия.

Тем не менее, исследователи предупреждают, что обращение с собаками – это не то же самое, что воспитание детей.

"Несмотря на сильную зависимость и привязанность собак к своим хозяевам, в глазах многих обязательства, связанные с владением собакой, остаются менее обременительными, чем обязательства, связанные с воспитанием детей", – говорит Лора Джиллет, аспирантка и соавтор обзора.

Собаки имеют более короткую продолжительность жизни, более низкие финансовые затраты и меньше социальных требований. Никакого обучения в колледже, никакого ухода за детьми и, как правило, никаких жертв ради карьеры.

Тем не менее, в некоторых домах собаки служат "преддетями" для пар, готовящихся стать родителями.

В других случаях собака может стать заменой ребенка для бездетных пар, а также компаньоном для пожилых людей.

"Роль, которую играют домашние животные в жизни человека, меняет представление о семье. Эта тенденция отражает более широкие социальные изменения, отмеченные ростом одиночества и ослаблением социальных и общественных связей", – говорится в исследовании.

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