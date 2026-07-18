В Китае оползень снес более 10 жилых домов: есть погибшие, многие пропали без вести. Фото

На юго-западе Китая произошел мощный оползень, который разрушил жилую застройку и привёл к человеческим жертвам. Стихия обрушилась на густонаселённый район, оставив под завалами десятки людей.

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Спасательные работы продолжаются, однако их затрудняют погодные условия и угроза новых обвалов. Об этом сообщают CCTV, NHK и Al Jazeera.

Погибшие и пропавшие без вести: что известно о последствиях

Оползень произошел 17 июля около 9:10 утра на улице Ханься в уезде Пэншуй города Чунцин. В результате обрушения склона горы было разрушено более 10 жилых домов.

По состоянию на вечер того же дня подтверждена гибель как минимум восьми человек, ещё 34 человека числятся пропавшими без вести. В то же время спасателям удалось извлечь из-под завалов десять человек, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии.

Кроме того, из-за опасности дальнейших обвалов более 1100 жителей были вынуждены эвакуироваться из своих домов.

Сложные условия спасательной операции

Поисково-спасательные работы продолжаются, однако существенно осложнены неблагоприятными погодными условиями. Накануне и в день трагедии в регионе шли интенсивные дожди – за сутки выпало более 192 мм осадков, что привело к размягчению грунта и повысило риск новых оползней.

На месте работают более 800 спасателей. В то же время большие скопления камней и нестабильный грунт создают постоянную угрозу вторичных катастроф, из-за чего операции проводятся с повышенной осторожностью. Специалисты также отслеживают дальнейшие деформации склона.

Для предотвращения дополнительных аварий в радиусе одного километра от места трагедии было отключено электро-, водо- и газоснабжение.

Реакция властей и помощь пострадавшим

Китайские власти уже направили в регион значительные ресурсы для ликвидации последствий катастрофы. Пострадавшим переданы тысячи единиц гуманитарной помощи, включая палатки, раскладные кровати и медицинские наборы.

Правительство выделило 50 миллионов юаней на проведение спасательных работ и поддержку жителей. По словам местных чиновников, район, где произошёл оползень, характеризуется сложным и нестабильным рельефом, что повышает риск подобных инцидентов.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал организовать спасательную операцию с учётом научных подходов, оперативно установить причины трагедии и сделать всё возможное для предотвращения повторных катастроф.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае в южных и центральных районах Китая прошли сильные ливни, которые привели к наводнениям и оползням. В результате "стихийного бедствия" в указанных районах погибло не менее 21 человека, еще десятки пострадали.

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