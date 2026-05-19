Китай накрыли мощные ливни: закрыли школы, останавливали работу предприятий, есть пострадавшие. Фото

В южном и центральном Китае во вторник, 19 мая, продолжились сильные ливни, которые уже привели к наводнению и оползням. Из-за "стихийного бедствия" в указанных районах по меньшей мере 21 человек погиб и еще десятки пострадали.

Непогода также привела к закрытию школ и предприятий, нарушению транспортного сообщения и электроснабжения в ряде регионов КНР. Причем непогода и, соответственно, "риск стихийных бедствий" сохраняется в районах Цзянси, Аньхой, Хунань, Хубэй, Гуйчжоу, Гуанси, Гуандун и Хайнань.

Правительство Китая заявило о выделении 150 миллионов юаней (22,04 миллиона долларов) на ликвидацию последствий стихийного бедствия и работу операционных штабов по реагированию на чрезвычайные ситуации в нескольких пострадавших районах.

Больше всего жертв непогоды в юго-западном регионе Китая Гуанси – здесь десять человек погибли после того, как пикап, в котором находились 15 сельскохозяйственных рабочих, упал в разлив реки во время сильного ливня.

Также сильные дожди и наводнения унесли жизни четырех человек на юго-западе провинции Гуйчжоу, еще четырех – в южной провинции Хунань, и трех – в низменном селе в центральной провинции Хубэй.

Несколько человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Что будет дальше

Метеорологи Китая считают, что непогода удержится над страной до конца недели. Уже в течение следующих двух дней дожди и ливни будут перемещаться на восток и юг Китая.

Уже завтра наибольшие осадки ожидаются вдоль средней и нижней части реки Янцзы.

На китайском острове Хайнань власти объявили предупреждение о геологической катастрофе, поскольку горный склон обвалился на автомагистраль в Линшуе, что побудило власти закрыть несколько основных дорог в этом районе.

Как сообщал OBOZ.UA, Днепр в минувшее воскресенье также накрыл страшный ливень с грозой. Горожане рассказывали о резких порывах ветра и очень интенсивном ливне, в результате которого дороги ушли под воду. Причем из-за невероятного сильного ливня видимость на дорогах и улицах стала почти нулевой.

Также значительные осадки накрыли Прикарпатье. В Ивано-Франковске подтопило ряд улиц, одновременно в некоторых населенных пунктах региона выпал сильный град. В области бушевал ливень, на улицах образовались реки, а окрестности облцентра тоже засыпало градом.

