В Испании задержали пару, продававшую экзотических животных из Украины и других государств: всплыли подробности. Фото

Испанские правоохранители задержали двух человек, которые организовали продажу экзотических животных из Украины и других государств. В ходе обысков были обнаружены каракал, два сервала и 16 особей кошачьих разной степени гибридизации.

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Кроме того, злоумышленники продавали по всему миру другие виды животных, в том числе белых тигров, черных леопардов, гиен и пум. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Испании.

В ведомстве заявили, что гражданская гвардия в рамках операции "Котач", проводимой в Валенсии, арестовала двух человек в городе Манакор и провела расследование в отношении еще одного человека по факту продажи различных видов экзотических животных через интернет. В ходе обысков офицеры обнаружили в общей сложности 19 особей семейства кошачьих, в том числе: чистокровного каракала, двух чистокровных сервалов и еще 16 гибридных кошек разных видов.

Также испанские правоохранители изъяли обширную документацию, которая сейчас анализируется, более 40 паспортов животных, а также два компьютера, три мобильных телефона и два флеш-накопителя.

Операция началась в марте 2024 года, когда правоохранители узнали, что пара, проживающая в городе Ариани, владеет и разводит сервалов, каракалов и их гибридов с домашними кошками на участке земли, а затем продает их через социальные сети. Агентам удалось убедиться, что деятельность пары в социальных сетях была чрезвычайно активной, поскольку люди из других стран связывались с ними с целью покупки этих видов животных.

Продолжая расследование, агенты подтвердили, что разведение каракалов и сервалов на Майорке было лишь верхушкой айсберга заговора, ведь в преступной схеме участвовали перевозчики и ветеринары из других стран. Большинство животных, выставленных на продажу, привезены из таких стран, как Россия, Беларусь и Украина, и ввезены контрабандой в Европейский Союз. Животные также были ввезены в Евросоюз через границу Польши с Беларусью и оттуда распространялись по поддельным документам.

Задержанные размещали в своих аккаунтах в социальных сетях объявления о продаже белых тигров, дымчатых леопардов, северных рысей, гиен, черных леопардов и пум. Выяснилось, что дымчатый леопард был оценен в 60 тыс. евро. Правоохранители обнаружили, что у преступников не было разрешения на разведение и никаких документов на продажу, поэтому провели арест.

Животных временно разместили в сафари-зоопарке Сон-Сервера. Министерство экологического перехода Испании позже переместит их на постоянное место жительства в приют. Арестованным предъявлены обвинения в преступлениях против дикой природы, контрабанде, подделке документов и организованной преступности.

Напомним, в Киеве суд вынес приговор мужчине, который в Днепровском районе в присутствии ребенка жестоко убил собаку. Преступление было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в Украине существует статья 154 Кодекса об административных правонарушениях. Этим документом установлены штрафы для владельцев животных за несоблюдение правил содержания собак и кошек.

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