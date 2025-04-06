В Украине действуют большие штрафы за выгул собак без намордника: каких пород это касается
В Украине существует статья 154 Кодекса об административных правонарушениях. Этим документом установлены штрафы для владельцев животных за несоблюдение правил содержания собак и кошек.
OBOZ.ua решил напомнить, какие именно породы собак входят в список опасных. И, в частности, за какие нарушения хозяин заплатит наибольший штраф (от 3400 до 5100 гривен).
Какие штрафы существуют
– выгул животных без поводка и намордника (кроме собак, породы которых не внесены в Перечень опасных) влечет предупреждение или штраф в размере от 10 до 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 170 до 340 грн);
– Для должностных лиц сумма больше. От 20 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (340-850 грн). За повторное аналогичное нарушение в течение года придется заплатить от 340 до 510 грн. физическим лицам и от 510 до 1 020 грн. должностным лицам.
– Если отсутствие поводка или намордника привело к причинению вреда здоровью человека или его имуществу, то штраф увеличивается до 1 700-3 400 грн (для физических лиц) и до 3 400-5 100 грн (для должностных лиц).
Список опасных пород собак (с ноября 2021 до сих пор)
– Аиди (овчарка атласская);
– Айну (собака айнский, хоккайдо);
– Акбаш;
- Акита-ину;
– Акита американский (собака большой японский);
– бандог американский;
– Бергамаско (овчарка бергамская);
– Брохольмер датский;
– бывает арденский;
- Бувье фланерское;
– бульдог алапасский чистокровный (отто);
– бульдог американский;
- мальорский бульдог (ка-де-бо, перо де прессо мальоркин);
– бульмастиф;
– бультерьер английский;
– бультерьер английский стафордширский;
– Бурбуль южноафриканский;
– пастух картский (овцеводка картская);
– овчарка голландская;
- овчарка греческая;
– овчарка ештрельская (португальская горная);
– овчарка кавказская (волкодавка кавказская);
– овчарка среднеазиатская (алабай, волкодав среднеазиатский);
– овчарка восточноевропейская;
– Овчарка французская (Босерон);
– волкодав ирландский;
– Гампр;
– Доберман;
– Дог аргентинский (аргентинский мастиф);
– Дог канарский;
- конгал;
- кане-корсо;
– Као де кастро лаборейро;
– Као де сэра де астрела (португальская пастушья собака);
– Марема (овчарка маремо-абруцкая);
– Мастиф английский;
– Мастиф бельгийский;
– Мастиф пиренейский;
– Мастиф тибетский;
– Московская сторожевая;
– Перо де пресса канарио (собака канарский);
- пот-бультерьер американский;
– Рафейра дуалинтежа (собака португальский сторожевой);
– Риджбек родезийский;
– Риджбек тайский;
– Ротвейлер;
– Собака волчья итальянская;
– Собака волчья саарлосская (вольфхаунд);
– Собака волчья чешская;
– Терьер американский стафордширский;
– Тоза-ину (собака японский бойцовский);
– Метисы всех указанных пород.
Стоит отметить. что для многих хозяев собаки – это больше, чем домашние животные или защитники безопасности, это, прежде всего, верные друзья, компаньоны и слушатели. OBOZ.ua решил напомнить , какие породы собак считаются самыми умными.
Раньше мы тоже рассказывали о том, какие породы собак наиболее верны.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!