В Украине действуют большие штрафы за выгул собак без намордника: каких пород это касается

В Украине существует статья 154 Кодекса об административных правонарушениях. Этим документом установлены штрафы для владельцев животных за несоблюдение правил содержания собак и кошек.

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OBOZ.ua решил напомнить, какие именно породы собак входят в список опасных. И, в частности, за какие нарушения хозяин заплатит наибольший штраф (от 3400 до 5100 гривен).

Какие штрафы существуют

– выгул животных без поводка и намордника (кроме собак, породы которых не внесены в Перечень опасных) влечет предупреждение или штраф в размере от 10 до 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 170 до 340 грн);

– Для должностных лиц сумма больше. От 20 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (340-850 грн). За повторное аналогичное нарушение в течение года придется заплатить от 340 до 510 грн. физическим лицам и от 510 до 1 020 грн. должностным лицам.

– Если отсутствие поводка или намордника привело к причинению вреда здоровью человека или его имуществу, то штраф увеличивается до 1 700-3 400 грн (для физических лиц) и до 3 400-5 100 грн (для должностных лиц).

Список опасных пород собак (с ноября 2021 до сих пор)

– Аиди (овчарка атласская);

– Айну (собака айнский, хоккайдо);

– Акбаш;

- Акита-ину;

– Акита американский (собака большой японский);

– бандог американский;

– Бергамаско (овчарка бергамская);

– Брохольмер датский;

– бывает арденский;

- Бувье фланерское;

– бульдог алапасский чистокровный (отто);

– бульдог американский;

- мальорский бульдог (ка-де-бо, перо де прессо мальоркин);

– бульмастиф;

– бультерьер английский;

– бультерьер английский стафордширский;

– Бурбуль южноафриканский;

– пастух картский (овцеводка картская);

– овчарка голландская;

- овчарка греческая;

– овчарка ештрельская (португальская горная);

– овчарка кавказская (волкодавка кавказская);

– овчарка среднеазиатская (алабай, волкодав среднеазиатский);

– овчарка восточноевропейская;

– Овчарка французская (Босерон);

– волкодав ирландский;

– Гампр;

– Доберман;

– Дог аргентинский (аргентинский мастиф);

– Дог канарский;

- конгал;

- кане-корсо;

– Као де кастро лаборейро;

– Као де сэра де астрела (португальская пастушья собака);

– Марема (овчарка маремо-абруцкая);

– Мастиф английский;

– Мастиф бельгийский;

– Мастиф пиренейский;

– Мастиф тибетский;

– Московская сторожевая;

– Перо де пресса канарио (собака канарский);

- пот-бультерьер американский;

– Рафейра дуалинтежа (собака португальский сторожевой);

– Риджбек родезийский;

– Риджбек тайский;

– Ротвейлер;

– Собака волчья итальянская;

– Собака волчья саарлосская (вольфхаунд);

– Собака волчья чешская;

– Терьер американский стафордширский;

– Тоза-ину (собака японский бойцовский);

– Метисы всех указанных пород.

Стоит отметить. что для многих хозяев собаки – это больше, чем домашние животные или защитники безопасности, это, прежде всего, верные друзья, компаньоны и слушатели. OBOZ.ua решил напомнить , какие породы собак считаются самыми умными.

Раньше мы тоже рассказывали о том, какие породы собак наиболее верны.

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