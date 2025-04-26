Содрогалась земля: в Иране произошел масштабный взрыв в порту. Видео

В субботу, 26 апреля, в иранском порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас произошел мощный взрыв. В результате этого значительные разрушения получили административное здание, расположенное на территории порта, находящегося в нескольких километрах от столицы провинции.

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Об этом сообщило информационное агентство Tasnim со ссылкой на местные власти. По словам руководителя кризисного управления провинции Хормозган, инцидент произошел в полдень, однако его причины до сих пор неизвестны.

"Несколько минут назад в порту Шахид Раджаи произошел сильный взрыв, но причина пока неизвестна", – сказал чиновник.

По предварительным данным СМИ, взрыв произошел в административном здании внутри порта, всколыхнул землю и был слышен в соседних городах. Однако впоследствии сообщили, что по неизвестным причинам взорвался топливный бак.

Местные жители рассказали, что толчки от взрыва почувствовали и не только в Бендер-Аббасе, но и на соседнем острове Кешм в Персидском заливе. Из-за чрезвычайной ситуации портовые операции были временно остановлены, а на место происшествия были направлены группы быстрого реагирования.

Официальных заявлений от власти о причинах взрыва или возможных жертвах пока не поступало. Однако, как сообщило иранское агентство Fars, количество пострадавших от взрыва в порту Бендер-Аббас достигло 406 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в престижном районе российской столицы "Москва-Сити" раздалась серия взрывов, после чего начался масштабный пожар. Над комплексом взвился густой дым, на место инцидента оперативно прибыли пожарные и медики.

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