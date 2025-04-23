В престижном районе российской столицы "Москва-Сити" раздалась серия взрывов, после чего начался масштабный пожар. Над комплексом взвился густой дым, на место инцидента оперативно прибыли пожарные и медики.

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По предварительной информации росСМИ, центром возгорания стал подземный паркинг возле ТЦ "Афимолл Сити". Очевидцы сообщили, что сначала взорвалась машина, а затем загорелись строительные материалы.

Оперативные службы отметили, что взорвались три баллона с горючим, предположительно из-за превышения давления. Пламя охватило площадь около 30 квадратных метров.

Пожар удалось локализовать, поврежденный автомобиль был потушен. Пока известно, что никто из людей не пострадал, но точные обстоятельства инцидента выясняются.

Спасательные службы продолжают работу на месте происшествия.

Причины возгорания будут установлены после проверки и экспертизы, официальных комментариев не поступало.

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты, в том числе "РИА Новости", 15 апреля показали видео, на котором оператор FPV-дрона координировал удары из здания "Москва-Сити". То, что военный находился в башне делового центра, вызвало негодование в РФ.

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