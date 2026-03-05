'Он легковес': Трамп заявил, что не признает сына Хаманеи и сам выберет нового лидера Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не признает вероятного лидера Ирана Моджтаба, который является сыном ликвидированного Али Хаменеи. Зато глава Белого дома хочет лично выбрать следующего иранского руководителя.

Об этом сказал в интервью Axios. Трамп добавил, что для него не допустим кандидат, который будет продолжать курс своего предшественника.

Что известно

"Они тратят свое время впустую. Сын Хаменеи – легковес. Я должен быть привлечен к назначению, как и в случае с Делси в Венесуэле", – сказал он.

Американский лидер провел параллели с Делси Родригес, которая возглавила Венесуэлу после отстранения Николаса Мадуро при поддержке США. Вместе с тем он хочет, чтобы следующий лидер принес в Иран "гармонию и мир".

"Сын Хаменеи для меня неприемлем. Мы хотим кого-то, кто принесет гармонию и мир в Иран", – говорится в его заявлении.

Трамп отметил, что не примет нового иранского лидера, который продолжит политику Хаменеи, что, по его мнению, может привести к возвращению США к войне через пять лет.

Кто такой Моджтаба Хаменеи

Моджтаба Хаменеи родился в Мешхеде в 1969 году и является вторым сыном Али Хаменеи. Он получал образование в школе "Алави" в Тегеране, где традиционно учатся дети высокопоставленных чиновников Исламской Республики, а в 1999 году продолжил обучение в Куме, чтобы стать священнослужителем.

Моджтаба женат на Захре Хаддад-Адель, дочери влиятельного консервативного политика Голам-Али Хаддад-Аделя. Он воевал на передовой во время Ирано-иракской войны 1980-х годов.

С 2010-х годов Моджтаба Хаменеи считается одной из самых влиятельных фигур в Исламской Республике. Хотя он не занимал официальных государственных должностей, аналитики неоднократно называли его потенциальным преемником отца.

Напомним, в Иране определились с временным преемником ликвидированного Али Хаменеи на посту верховного лидера. До избрания нового духовного лидера его обязанности будет исполнять аятолла Арафи. Он должен был обеспечить непрерывность власти действующего режима.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Тот не смог избежать американских разведывательных возможностей и высокотехнологичных систем отслеживания, заявил политик.

