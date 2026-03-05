'Не хочет, чтобы его поддержали': Соловьев нашел 'объяснение', почему Россия не оказывает помощи Ирану. Видео

Российский пропагандист Владимир Соловьев оправдал причину, почему Россия не оказывает помощи Тегерану в его агрессии на Ближнем Востоке. По его словам, причина заключается в бюрократии между ведомствами России и Ирана.

Об этом он сообщил во время вечернего выпуска своей программы. Медийщик считает, что между Тегераном и Москвой нет заключенного договора о стратегическом партнерстве.

"Нельзя поддержать того, кто не хочет, чтобы его поддержали. А если хочешь — оформи соответствующим образом юридический документ и ратифицируй его. Вот как у нас было с Беларусью и КНДР", — цинично заявил Соловьев.

Путин обманул союзника

Однако слова пропагандиста в очередной раз оказались ложью. Согласно данным портала правовой информации Российской Федерации, договор о стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном существует. Этот закон подписали президенты стран, Владимир Путин и Масуд Пезешкиан 17 января в Москве.

Ратифицированный документ охватывает сферы обороны, безопасности и противодействие терроризму, а также совместное развитие промышленности, энергетики, сельского хозяйства, образования и культуры. Заметим, что согласно тексту документа, в случае агрессии третьих стран стороны не имеют права оказывать военную помощь агрессору.

Напомним, в Персидском заливе США потопили крупнейший иранский военный корабль со времен Второй мировой войны. В самом начале операции военным удалось уничтожить авианосец "Шахид Бахман Багери", который был носителем ударных беспилотников, тактической авиации и вертолетов, перестроенный из контейнеровоза.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 5 марта иранский дрон-камикадзе залетел в воздушное пространство Азербайджана. Ударный дрон упал вблизи аэропорта Нахичевани. В результате инцидента среди мирных жителей есть пострадавшие. До этого азербайджанскую армию привели в боевую готовность после начала операции США против Ирана, развернув дополнительные силы на границе с Ираном.

