В Грузии мигрантам запретили работать на определенных должностях: полный перечень
Грузия запретила трудовым мигрантам и самозанятым иностранцам работать курьерами, гидами и заниматься пассажирскими перевозками. Соответствующий указ уже подписан премьер-министром Ираклием Кобахидзе.
Документ вступит в силу 1 марта 2026 года. Его текст опубликован на официальном сайте Законодательного вестника Грузии.
О чем говорится в указе
Он определяет порядок и условия выдачи права на трудоустройство трудовым мигрантам и самозанятым иностранцам, содержит перечень необходимых к подаче документов, определяет основания для отказа и тому подобное.
Приложение к этому указу определяет перечень профессий и видов трудовой/предпринимательской деятельности, на которые в течение календарного года право на трудовую деятельность выдается в соответствии с установленными правительством квотами.
В Грузии определили нулевые (или очень ограниченные) квоты для трудовой/предпринимательской деятельности, связанной с:
- курьерскими услугами, годовая квота – 0;
- пассажирскими перевозками, годовая квота – 0;
- предоставлением услуг гидов туристам, годовая квота – 0;
- предоставлением услуг горных, альпийских и горнолыжных гидов туристам, годовая квота – 200.
Из этих правил существуют исключения, в частности для компаний со статусом международной (в соответствии со ст. 23 Налогового кодекса Грузии) и компаний со статусом инновационного стартапа (как это предусмотрено ст. 15 Закона Грузии "Об инновациях").
Как писал OBOZ.UA, ранее в Грузии в реестр лиц, которым запрещено участие в азартных играх, внесли1 577 247 граждан после реформ и проверок, завершенных в 2025 году. Государство ввело повышенный возрастной порог, биометрическую идентификацию игроков и новый налоговый режим для операторов и выигрышей.
