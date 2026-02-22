В Грузии мигрантам запретили работать на определенных должностях: полный перечень

Грузия запретила трудовым мигрантам и самозанятым иностранцам работать курьерами, гидами и заниматься пассажирскими перевозками. Соответствующий указ уже подписан премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

Документ вступит в силу 1 марта 2026 года. Его текст опубликован на официальном сайте Законодательного вестника Грузии.

О чем говорится в указе

Он определяет порядок и условия выдачи права на трудоустройство трудовым мигрантам и самозанятым иностранцам, содержит перечень необходимых к подаче документов, определяет основания для отказа и тому подобное.

Приложение к этому указу определяет перечень профессий и видов трудовой/предпринимательской деятельности, на которые в течение календарного года право на трудовую деятельность выдается в соответствии с установленными правительством квотами.

В Грузии определили нулевые (или очень ограниченные) квоты для трудовой/предпринимательской деятельности, связанной с:

курьерскими услугами, годовая квота – 0;

пассажирскими перевозками, годовая квота – 0;

предоставлением услуг гидов туристам, годовая квота – 0;

предоставлением услуг горных, альпийских и горнолыжных гидов туристам, годовая квота – 200.

Из этих правил существуют исключения, в частности для компаний со статусом международной (в соответствии со ст. 23 Налогового кодекса Грузии) и компаний со статусом инновационного стартапа (как это предусмотрено ст. 15 Закона Грузии "Об инновациях").

