Более 1,5 млн человек отстранили от азартных игр: в Грузии ужесточили правила для гемблинга

В Грузии в реестр лиц, которым запрещено участие в азартных играх, внесено 1 577 247 граждан после реформ и проверок, завершенных в 2025 году. Государство ввело повышенный возрастной порог, биометрическую идентификацию игроков и новый налоговый режим для операторов и выигрышей.

Об этом сообщает SBC News. По итогам масштабной проверки, завершенной в 2025 году, государство сообщило о резком росте количества граждан, которые потеряли доступ к участию в азартных играх как в наземном, так и в онлайн-сегменте.

По официальным данным, в национальном реестре лиц, которым запрещено играть, сейчас находится 1 577 247 граждан, это один из крупнейших показателей среди стран региона и результат поэтапного ужесточения регулирования рынка. Инициатором изменений выступил бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который объявил борьбу с игровой зависимостью одним из приоритетов государственной политики.

Ключевой составляющей реформы стало создание централизованного реестра лиц, которым запрещено участвовать в азартных играх. Операторы обязаны проверять клиентов перед предоставлением доступа к любым игровым сервисам. Реформа предусматривает как обязательное, так и добровольное исключение. К категориям граждан, которым участие в азартных играх запрещено автоматически, относятся:

государственные служащие;

лица с судимостью;

граждане, не достигшие нового возрастного порога.

Отдельно была запущена онлайн-платформа для добровольного самоисключения. По данным властей, около 36 тысяч человек самостоятельно подали заявки на внесение в реестр, ограничив себе доступ к игровым сервисам.

Одним из ключевых нововведений стало повышение минимального возраста для участия в азартных играх до 25 лет. Кроме того, в 2025 году в Грузии ввели биометрическую идентификацию игроков и централизованную систему проверки возраста, что делает невозможным доступ к играм без подтверждения личности. Инструменты используются как в наземных заведениях, так и в онлайн-казино и букмекерских сервисах.

При этом иностранные игроки были освобождены от уплаты налогов на выигрыши, что стало частью новой фискальной стратегии. Параллельно с ограничениями государство пересмотрело налоговую модель рынка. С 2025 года в Грузии действует:

15% налог на валовой доход операторов азартных игр;

5% налог на выигрыши граждан Грузии.

