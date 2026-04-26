В Греции борются с массовым туризмом: мэр Афин пообещал 'спасти исторический центр города'

В Греции планируют вести ограничения в туристическом бизнесе. Мэр Афин Гарис Дукас заявил, что в центре города есть критическая нагрузка на инфраструктуру и жилой рынок. В городе с населением около 700 тысяч ежегодно принимают более 8 миллионов туристов.

В результате это привело к вытеснению местных жителей. Об этом сообщает издание The Guardian.

Городские власти готовят законодательные изменения, которые предусматривают полную остановку новых туристических инвестиций в районе Плака – одном из самых популярных мест вблизи Акрополя. Речь идет не только о гостиницах, но и об апартаментах для краткосрочной аренды и других объектах туристической инфраструктуры.

Ведь центральные кварталы уже достигли предела нагрузки. Резкий рост количества туристов повлек за собой повышение арендных цен и вынудил многих жителей покинуть свои дома. Параллельно город вынужден масштабно модернизировать инженерные сети – от водоснабжения до 5G-связи – чтобы выдержать наплыв посетителей.

Дукас также выступает против хаотичной застройки, в частности возведения многоэтажек возле исторических памятников и распространения нелегальных заведений питания на крышах зданий. В рамках новой политики могут даже заморозить выдачу разрешений на строительство новых отелей.

Интересно, что инициативу частично поддержали и представители гостиничного бизнеса. Они предлагают ввести ограничения по примеру Барселоны, где новые лицензии на отели не выдаются с 2017 года.

Кроме этого, городская администрация работает над программами доступного жилья. Уже планируется реконструкция зданий за средства ЕС и создание условий, чтобы молодые семьи могли оставаться в центре. Власти также делают ставку на развитие общественных пространств и озеленение, пытаясь изменить модель развития города с туристически-ориентированной на комфортную для жителей.

