Какие места в Греции популярны среди туристов: их посещаемость резко возросла

Греция – страна с великолепным климатом и невероятным морем – когда-то стала колыбелью европейской цивилизации. Сейчас это один из основных центров туризма на континенте, и гости страны не устают искать новые локации для посещения.

Как пишет издание Travel off Path, пока морское побережье и греческие острова страдают от желающих позагорать на пляже, многие туристы выбирают знакомство с городами Греции. По данным Международного совета аэропортов Европы, особенно популярными в последнее время стали три из них.

Афины

В первой половине 2025 года пассажиропоток в греческую столицу вырос на 7,6%. Национальная столица, это сокровищница древних чудес, уходящих в глубину тысячелетий. От всемирно известного Парфенона, расположенного на вершине холма Акрополь, усеянного руинами, до знаковой площади Монастираки с её базаром, Афинам есть чем занять любителей культуры на несколько дней.

Впрочем, если вы ищете уединения, выбирайте не сам город, а маленькие деревни вокруг него, где тоже можно увидеть античные храмы, а заодно отдохнуть на безлюдных пляжах. Эта местность называется Афинской Ривьерой и тоже чрезвычайно интересна для изучения. Отправляйтесь в Вулиагмени ради кристально чистого моря и расслабленной атмосферы, в Глифаду, чтобы ощутить на себе безумие ночной жизни, или в Храм Посейдона ради очарования античной архитектуры и эпических пейзажей заката.

Волос

Расположенный примерно посередине между Афинами и Салониками, аэропорт Волос в июне зафиксировал рост количества посетителей на 51,1%. Эта авиагавань обслуживает греческий портовый город Волос, население которого составляет более 85 000 человек. Он достаточно большой, чтобы не быть сонным и при этом достаточно компактный, чтобы быть спокойным и комфортным.

Возможно, Волосу и не хватает старинного центра, как в большинстве туристических городов Европы. Тем не менее его можно назвать кулинарной столицей. Здесь есть множество уютных кафе на набережной и семейных таверн, специализирующихся на местных деликатесах. Поэтому, если хотите отдохнуть на свободном от толпы пляже и поближе познакомиться с греческой кухней, отправляйтесь именно сюда. Главный пляж Волоса, Анаврос, имеет мягкий золотистый песок и расположен на мелководье. Поэтому это удачный выбор для семейного отдыха. Тем, кто ищет отголоски истории, советуют отправиться на гору Пелион, где можно посетить волшебные старинные поселения с каменными домами и потрясающими видами на море.

Сирос

Единственный остров, представленный в этом списке, Сирос на самом деле является административным центром группы островов Киклады (той самой, что включает Санторини и Миконос). Из этих трех островов он фиксирует наибольший рост пассажиропотока за последние месяцы – только в июне этого года прирост составил 112,8%. Местный аэропорт принимает только внутренние рейсы из Афин и Салоник, поэтому можно утверждать, что греческие отдыхающие преимущественно ездят сюда.

Остров называют более аутентичной и не менее красивой альтернативой Санторини. Столица Сироса, город Эрмуполи, имеет красивые неоклассические дома и предлагает оживленную торговлю, тогда как городок Ано Сирос, расположенный на холме, подарит прекрасные виды. Нетронутые пляжи острова, такие как Кини и Галиссас, предлагают золотой песок без привычных толп. Хотите отдохнуть в Греции, как греки, выбирайте Сирос.

