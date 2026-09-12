В Германии знали, что подозреваемый в нападении на самолеты в Лейпциге имел связи с ГРУ еще до инцидента с дронами – Welt

В Германии продолжается расследование попытки диверсии в аэропорту Лейпцига, за которой, по мнению следователей, стоит Россия. О связях по крайней мере одного из подозреваемых с российской военной разведкой немецкие силовики знали еще до инцидента, однако после его въезда на территорию Германии за российским агентом не было установлено наблюдение.

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Об этом пишет немецкое издание Stern. Там собрали инсайдерскую информацию о ходе и промежуточных выводах расследования и указали на возможную связь с другими диверсиями.

Что известно

После попытки атаки на аэропорт в Лейпциге немецкие правоохранительные органы в рамках расследования обращались непосредственно в российское ГУ ГШ ВС РФ, более известное как ГРУ. Именно представитель этой российской разведслужбы координировал логистику операции, как установило следствие. Выводы немецких спецслужб и привели к решению немецкого правительства привлечь Россию к ответственности за попытку атаки с использованием дронов.

Источники немецкого издания Welt am Sonntag в сфере безопасности сообщили: в попытке атаки подозревают россиянина Олега Л. и белоруса Андрея К., который отвечал за подготовку и логистику. Именно он имеет отношение к ГРУ.

По данным следствия, россиянин Олег Л. въехал в Германию через Турцию, а позжевылетел в Сербию через аэропорт Берлин-Бранденбург. Согласно информации, полученной Welt am Sonntag, следователи уже после его прибытия знали, что гражданин России связан с ГРУ. Несмотря на это, после въезда в страну за ним не было установлено наблюдение. Газета сообщает, что сейчас, как считается, он вернулся в Россию.

Попытку диверсии подозреваемые совершили в начале августа. Тогда в аэропорту Лейпцига, который служит хабом для поставок военной помощи в Украину, был обнаружен беспилотник со взрывчаткой. Его нашли рядом с украинскими грузовыми самолетами.

Как пишет Welt am Sonntag,на антенной конструкции, использовавшейся для управления беспилотниками, обнаружили следы ДНК подозреваемых.

Газета сообщает, что, по данным властей, взрывчатка, использованная в Лейпциге, могла попасть в Германию через Болгарию и Сербию. Следователи полагают, что её перевозили в потайных отсеках грузовиков, а затем прятали в подземных хранилищах.

Как сообщал OBOZ.UA, Берлин обвинил Москву в попытке устроить взрыв в аэропорту Лейпцига в начале сентября и объявил о новых санкциях против России. Москва отвергла обвинения и пригрозила "ответом".

Впоследствии стало известно, что следствие установило личности подозреваемых в диверсии – ими оказались россиянин и белорус. А федеральный канцлер Фридрих Мерц заявил, что атаку на аэропорт Лейпцига месяцами готовили в России.

Газета Bild в августе сообщила, что в ходе расследования атаки на аэропорт были найдены доказательства связи этого преступления с поджогом логистического центра DHL в Лейпциге 20 июля 2024 года. В настоящее время проверяется связь инцидента с попытками диверсий в Польше и Сербии.

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