В Германии проверяют связь инцидента в Лейпциге с попытками диверсий в Польше и Сербии

Немецкие следователи проверяют, связан ли инцидент с дроном в Лейпциге с другими возможными диверсиями в Польше и Сербии. В деле фигурирует подозреваемый, которого, по данным журналистов, связывают с поджогом строительного магазина в польской Лодзи и контактами с российскими спецслужбами.

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Также правоохранители изучают возможную связь с задержанием двух мужчин на сербско-венгерской границе. Об этом сообщает BILD.

Подозреваемого связывают с поджогом в Польше

В ходе расследования инцидента в Лейпциге немецкие следователи обратили внимание на несколько похожих случаев в Польше и Сербии.

По данным издания, одного из уже установленных по делу подозреваемых связывают с поджогом строительного магазина в польской Лодзи, который произошел в июле 2024 года. Следствие считает, что мужчина контактировал с российскими спецслужбами.

Немецкие правоохранители сейчас проверяют, могли ли эти события быть частью взаимосвязанной деятельности.

Что произошло на сербско-венгерской границе

Следователи также изучают возможную связь лейпцигского инцидента со случаем на сербско-венгерской границе.

11 июня сербские силы безопасности задержали там двух мужчин. По данным издания, у них обнаружили компоненты модифицированного беспилотника, передатчики для его управления и две консервные банки со взрывчаткой.

Именно способ маскировки взрывчатки привлек внимание немецких следователей: в Лейпциге взрывное устройство также было помещено в консервную банку, прикрепленную к беспилотнику.

Задержанные мужчины – гражданин Сербии и мужчина с сербским и российским гражданством – в настоящее время находятся под стражей до суда.

Немецкие органы безопасности проверяют, были ли эти двое знакомы с подозреваемыми по делу в Лейпциге или существовали ли между ними другие связи.

Напомним, накануне Германия официально обвинила страну-агрессора Россию в попытке диверсии "в стратегически важном аэропорту". Речь идет об инциденте в аэропорту Лейпцига, произошедшем месяц назад. В ответ руководство ФРГ решило закрыть генеральное консульство России в Бонне, расторгнуть соглашение и закрыть так называемый "Русский дом" в Берлине.

В то же время пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст "достойный ответ" на решение Германии, назвав действия Берлина поводом для дальнейшего обострения двусторонних отношений.

Как сообщал OBOZ.UA, американская разведка считает, что найденные в аэропорту Лейпцига беспилотники имеют характерные признаки устройств, которые использует российское ГРУ. Взрывчатка не сработала, поскольку механизм её активации был отключён.

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