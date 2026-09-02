Россиянин и белорус: в Германии установили личности подозреваемых в диверсии в Лейпциге

Немецкие правоохранительные органы установили личности двух подозреваемых по делу о попытке диверсии с использованием дронов вблизи аэропорта Лейпцига. По данным следствия, один из них — уроженец России с латвийским паспортом, а второй — гражданин Беларуси, также имеющий российский паспорт. В то же время немецкие следователи сомневаются, что подозреваемых удастся задержать и привлечь к ответственности.

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Об этом сообщил Euronews со ссылкой на немецкие издания Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR.

На пресс-конференции 1 сентября глава МВД Германии Александр Добриндт заявил, что за попыткой диверсии стоят российские спецслужбы. По его словам, исполнением занимались "агенты низшего уровня", их имена он не назвал.

Одного из подозреваемых нашли по ДНК, обнаруженной на дроне и взрывчатке

По информации немецких СМИ, уроженец России с латвийским паспортом, вероятно, прибыл в Германию в конце июля через аэропорт Берлина. После этого он на арендованном автомобиле отправился в Лейпциг, а за два дня до неудавшейся диверсии покинул страну, вылетев через Берлин.

Второго подозреваемого следователям удалось установить благодаря биологическим следам. Его ДНК обнаружили на одном из беспилотников, на внутренней части консервной банки, наполненной взрывчаткой, а также на антенне, закрепленной на дереве недалеко от аэропорта.

После проверки европейских баз данных следователи обнаружили совпадения в Литве и Финляндии. По их данным, подозреваемый является гражданином Беларуси и имеет также российский паспорт. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в разных странах из-за других правонарушений.

Следствие также установило, что в конце апреля мужчина получил итальянскую туристическую визу в Минске и впоследствии по ней въехал в Германию.

Кроме того, эксперты Федерального ведомства криминальной полиции предполагают, что для операции могли использовать больше дронов, чем считалось изначально. На месте инцидента полностью или частично обнаружили ещё три беспилотника.

Германия обвинила российские спецслужбы

Инцидент, который Берлин охарактеризовал как "гибридную атаку", произошел в начале августа. По утверждению немецких властей, беспилотник со взрывчаткой был размещен недалеко от украинского грузового самолета в аэропорту Лейпцига.

Глава МВД Германии Александр Добриндт заявил, что данные спецслужб указывают на причастность лиц, действовавших по поручению российских государственных структур. По его словам, в инциденте прослеживается характерная схема гибридных операций России в Европе.

При этом, по словам Добриндта, непосредственными исполнителями могли быть так называемые "агенты низшего уровня".

В ответ на инцидент Берлин объявил о ряде контрмер, в частности заявил о закрытии российского консульства в Бонне и расторжении соглашения о создании российского культурного центра в Берлине. Москва отвергла обвинения, назвав их необоснованными и абсурдными.

В ЕС заговорили о "государственном терроризме"

Попытка диверсии в Лейпциге вызвала реакцию и на уровне Европейского Союза.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что инцидент имеет признаки "государственного терроризма". По ее словам, ЕС вызвал российского посла, а странам-членам предложили рассмотреть аналогичные дипломатические шаги.

Министры иностранных дел ЕС также должны обсудить дальнейшие санкционные меры в отношении лиц и структур, связанных с российской военной промышленностью.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что после инцидента может увеличиться число людей, в отношении которых будут введены новые ограничения.

"Россия усилила напряженность, Россия осуществила эту гибридную атаку, и теперь Россия должна жить с последствиями", — заявил он.

В свою очередь, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Европе необходимо осознать "горькую правду" о том, что гибридные угрозы со стороны России могут стать новой реальностью для европейских стран.

Что известно о диверсии

В аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа была объявлена тревога из-за обнаружения дрона с детонатором, который лежал рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124 "Руслан". В результате инцидента никто не пострадал, хотя сам самолет получил незначительные повреждения.

Указанный самолет Ан-124 перевозил военные боеприпасы. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт практически сразу назвал инцидент "новым уровнем угрозы" и"сценарием гибридного теракта".

Позже стало известно, что, вопреки первоначальным сообщениям, беспилотник не просто был обнаружен поблизости – он врезался в крыло самолета. При этом взрывчатка, которую нес дрон, по неизвестным причинам не взорвалась.

Также на месте происшествия был обнаружен ещё один, уже третий беспилотник, и следы военного взрывчатого вещества. Помимо самого БПЛА, следователи зафиксировали следы гексогена – взрывчатого вещества военного назначения.

Американская разведка считает, что найденные в аэропорту Лейпцига беспилотники имеют характерные признаки устройств, которые использует российское ГРУ. Взрывчатка не взорвалась, поскольку механизм ее активации был отключен.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия официально обвинила Россию в попытке диверсии " в стратегически важном аэропорту" Лейпцига. В ответ руководство ФРГ решило закрыть генеральное консульство России в Бонне, расторгнуть соглашение и закрыть так называемый "Русский дом" в Берлине. Москва пригрозила ответными мерами.

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