"Катастрофу едва удалось предотвратить": Мерц заявил, что атаку на аэропорт Лейпцига готовили в России в течение нескольких месяцев

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что попытка атаки беспилотника на аэропорт Лейпциг/Галле готовилась в России в течение нескольких месяцев. Инцидент мог привести к значительным материальным убыткам и жертвам.

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Однако масштабной катастрофы удалось избежать. Об этом сообщает агентство Reuters.

Выступая в нижней палате немецкого парламента во время дебатов по бюджету на 2027 год, Мерц назвал инцидент серьёзной угрозой для Германии.

"Эта атака планировалась в России в течение нескольких месяцев и была конкретно направлена против Германии, и только благодаря чистой случайности удалось предотвратить значительные материальные убытки и вред людям", — заявил канцлер.

Подготовка атаки длилась долгое время. Заявление канцлера прозвучало после победы ультраправой "Альтернативы для Германии" (AfD) на земельных выборах в Саксонии-Анхальт. Партия, в частности, выступает за более тесные отношения с Москвой.

В то же время Россия отрицает свою причастность к инциденту с беспилотником вблизи аэропорта Лейпциг/Галле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что подобные обвинения являются "началом настоящей войны".

Недавно Берлин прямо возложил на Россию ответственность за атаку в аэропорту Лейпцига. Для Германии это важный шаг. Теперь речь идет не просто о подозрениях относительно российского следа, а об открытой оценке действий Москвы как части гибридной войны против Европы. Немецкие власти уже говорят о новых санкциях, ограничениях для россиян, борьбе с "теневым флотом" и усилении защиты критически важной инфраструктуры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Сергей Лавров заявил, что обвинения России со стороны Германии в связи с инцидентом с дроном в аэропорту Лейпцига якобы свидетельствуют о "начале настоящей войны". Глава МИД РФ также обвинил канцлера Германии Фридриха Мерца в стремлении "объявить войну" России.

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