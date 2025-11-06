В Германии закрывали один из аэропортов из-за неизвестного дрона: детали

В Германии вечером в среду, 5 ноября, неизвестный дрон снова заметили над аэродромом. Аэропорт города Ганновер, девятый по пассажирообороту в ФРГ, вынужденно останавливал работу.

Пауза длилась с 22:00 до 22:45 (по местному времени). Об этом пишет Deutsche Welle.

Что известно об очередной провокации

Беспилотник летел над прилегающей к аэропорту промышленной зоной. Его увидел пилот одного из самолетов, когда заводил свое воздушное судно на посадку.

В течение 45 минут ограничений только три самолета (два пассажирских и один грузовой) пришлось перенаправить в другие воздушные гавани. Однако остальные приземлились и вылетели с опозданием.

Это не первый инцидент с неизвестными беспилотниками над Германией

БПЛА уже почти регулярно летают над аэропортами ФРГ, мешая их работе и подвергая гражданские рейсы опасности.

В воскресенье, 2 ноября, дрон был замечен вблизи аэропорта Бремена (он приостанавливал работу почти на час).

31 октября из-за беспилотника в небе нарушалась работа аэропорта Берлин-Бранденбург. Полеты не совершались примерно два часа, многие рейсы пришлось отправлять на другие площадки.

Всего в октябре из-за неизвестных дронов несколько раз приходилось приостанавливать работу аэропорта Мюнхена, второго по величине в стране.

На фоне роста количества гибридных атак канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал создание подразделения защиты от БПЛА в составе Федеральной полиции.

Как ранее писал OBOZ.UA, примерно в 9:50 утра среды, 5 ноября, международный аэропорт закрывали в Вильнюсе (Литва), поскольку вблизи объекта заметили неизвестный гражданский беспилотник.

