В столице Литвы закрывали аэропорт из-за неизвестного дрона: его оператора не нашли

В Вильнюсе (Литва) международный аэропорт закрывали, поскольку над его территорией заметили неизвестный гражданский беспилотник. Инцидент произошел примерно в 9:50 утра среды, 5 ноября.

Компания "Литовские аэропорты" (LTOU) подтверждала временную приостановку работы аэропорта. Воздушное пространство было снова открыто около 10:18, передает LRT.lt.

"По предварительным данным, решение о введении ограничений было принято из-за зафиксированного дрона на территории Вильнюсского аэропорта", – отмечал представитель LTOU Тадас Василяускас.

Он указал на то, что перерыв в работе длился примерно полчаса, поэтому график полетов практически не сместился.

"Эта ситуация могла повлиять лишь на два рейса", – добавил Василяускас.

Представительница Службы общественной безопасности Ингрид Страгенес уточнила: гражданский БПЛА пролетел вблизи аэропорта, пробыв в воздухе (со взлетом и посадкой) до минуты. Однако сотрудники ведомства сразу усилили охрану объекта.

"Дрон и его оператор найдены не были", – добавила она.

Как писал OBOZ.UA, международный аэропорт Бремена вечером в воскресенье, 2 ноября, не принимал и не отправлял самолеты чуть меньше часа. В воздушном пространстве поблизости находился дрон (хотя, согласно немецкому законодательству, в радиусе 1,5 км от аэропорта запрещено запускать беспилотные летательные аппараты).

