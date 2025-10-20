'Люди больше не чувствуют себя в безопасности': Мерц анонсировал создание в Германии центра защиты от дронов

Канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал создание федерального подразделения по борьбе с дронами и центра защиты от БПЛА. Предшествовали такому решению рост количества гибридных атак и страх жителей Германии перед дальнейшей агрессией в Украине и другими угрозами.

Об этом Мерц заявил во время выступления в Бундестаге. Он отметил, что люди в Германии больше не чувствуют себя в безопасности.

Мерц предупредил о рисках гибридных атак

"Люди в Германии больше не чувствуют себя достаточно безопасно. Они очень волнуются. Они боятся дальнейшей эскалации в Украине. Они боятся гибридных атак против нашей страны. Количество и интенсивность этих так называемых гибридных атак заметно возрастают, особенно в последние недели", – заявил Мерц.

По его словам, эти гибридные угрозы включают использование различных средств, в частности кибератаки, целенаправленную пропаганду, дезинформацию, саботаж, шпионаж, атаки на критическую инфраструктуру и в последнее время – дроны.

Как в Германии собираются бороться с вражескими дронами

Мерц отметил, что Германия уже давно является мишенью гибридных мер воздействия и угроз. Однако федеральный министр внутренних дел отреагировал на это и начал первые меры. В ответ на эти угрозы, по словам Мерца, будет создано подразделение федеральной полиции по противодействию дронам и центр компетенции по противодействию дронам в Германии.

Кабинет министров уже принял новый "Закон о федеральной полиции", который предоставляет полномочия по сбиванию дронов и защите от них.

"Мы создадим подразделение защиты от дронов в составе Федеральной полиции. Мы создадим в Германии центр компетенций по защите от беспилотников. Это лишь несколько ключевых слов, из которых вы можете понять, что мы имеем в виду эту тему", – сказал Мерц.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкое правительство продолжает настаивать на восстановлении обязательной военной службы. Молодых граждан Германии хотят призывать в армию, чтобы послать РФ сигнал о готовности к возможной войне.

Также Германия начинает новую программу добровольного набора военнослужащих для восстановления недостаточно многочисленной армии страны. Но если слишком мало людей добровольно пойдет в армию, то ФРГ может вернуть обязательный призыв на военную службу.

