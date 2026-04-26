В Германии ультраправая AfD вышла на рекордный рейтинг: в чем угроза для Украины

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" достигла рекордного показателя поддержки – почти 30%. Это выводит эту политсилу в лидеры электоральных симпатий.

Видео дня

AfD, согласно социологии, обошла альянс ХДС/ХСС (24%), СДПГ (14%) и "Зеленых" (12%). Об этом пишет Нandelsblatt.

Что известно

AfD в Германии продолжает укреплять свои позиции: ряд социологических институтов называют ее "сильнейшей партией", а опрос Института исследования общественного мнения Insa показал, что эта ультраправая политсила сейчас имеет рекордно высокую поддержку: 28%

По сравнению с предыдущим опросом, проведенным неделю назад, AfD нарастила поддержку избирателей на еще 1%. В целом же сейчас эта политсила имеет самый высокий рейтинг, который когда-либо фиксировали для нее социологи.

Другие симпатии немцев распределились так: если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за ХДС/ХСС, как и раньше, готовы были бы проголосовать 24% опрошенных, за СДПГ – 14%. "Зеленые" потеряли один процентный пункт, их рейтинг сейчас составляет 12%. Немецкие социалисты из партии "Левые" имеют 11% поддержки.

При этом до получения большинства AfD еще далеко. И, как отмечают в Insa, поскольку другие партии исключают сотрудничество с ней, правящее большинство может сформировать только трехпартийная коалиция: ХДС/ХСС, СДПГ и "Зеленые" вместе сейчас имеют 50%, ХДС/ХСС, СДПГ и "Левые" – 49%.

Позиция AfD относительно Украины

Приход AfD к власти в Германии мог бы означать для Украины потерю важного союзника. Ведь позиция этой политсилы заключается в отказе от поддержки нашего государства и "примирении" с Россией.

По крайней мере, именно так сформулировала эту позицию лидер AfD Алиса Вайдель. В конце января этого года на конгрессе в Мюльхайме она резко раскритиковала поставки Германией оружия Украине и пригрозила потребовать у Киева возврата предоставленной помощи.

"Мы инвестировали в Украину более 70 миллиардов евро, и мы поставили им оружие. Как мы можем так поступать? Как может немецкое федеральное правительство позволить себе такое? Как можно так забыть историю, в том числе позволить немецким танкам двинуться против России?", – прибегла к манипуляции ощущением коллективной ответственности немцев за Вторую мировую войну Вайдель.

Зато для России лидеру ультраправой партии денег нисколько не жалко. По крайней мере, украинских: Вайдель заявляла, что будет требовать от Киева компенсировать повреждения газопровода "Северный поток".

То, что подобные взгляды – не убеждения одного человека, а четкая позиция партии, в очередной раз подтвердилось недавно. В апреле AfD представила скандальный предвыборный план в рамках кампании перед выборами в правительство земли Саксония-Анхальт.

Эта программа содержит обещания депортировать мигрантов, подавить общественное вещание и начать студенческий обмен с Россией в случае победы в сентябре. Также ультраправые выступают за отмену санкций против Москвы, возобновление закупок газа через трубопроводы "Северный поток", выход из Парижского климатического соглашения и ряд других не менее скандальных инициатив – реализация которых и близко не входит в полномочия правительств отдельных субъектов ФРГ.

Согласно опросам, поддержка AfD в Саксонии-Анхальт составляет около 40% – несмотря на то, что недавно в регионе разгорелся скандал вокруг "раздачи" должностей региональными партийными чиновниками своим родственникам. И это лидерство может привести ультраправых из AfD к власти в этой земле впервые за 13 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!