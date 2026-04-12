Хотят дружбы с РФ: партия AfD в Германии представила скандальный предвыборный план

Ультраправая политическая партия "Альтернатива для Германии" обнародовала свою предвыборную программу. В ней содержатся обещания депортировать мигрантов, подавить общественное вещание и начать студенческий обмен с Россией в случае победы на выборах в земле Саксония-Анхальт.

Выборы в этой земле должны состояться в сентябре – и AfD имеет шансы на победу. Подробности сообщает Financial Times.

В субботу, 11 апреля, на конференции в Саксонии-Анхальт ультраправая AfD представила свою "программу правительства" в этом регионе. Там эта скандальная политсила лидирует в опросах.

"Если AfD одержит победу на голосовании, которое должно состояться в сентябре, она может впервые за свою 13-летнюю историю взять на себя руководство одной из федеральных земель Германии. Кандидат от партии на пост премьер-министра земли Ульрих Зигмунд заявил делегатам собрания в столице региона Магдебурге, что они "создадут историю" в то время, когда многие люди "больше не чувствуют себя в безопасности в своей родной стране... мы уже почти не чувствуем себя как дома", – пишет Financial Times.

Согласно опросам, поддержка AfD в Саксонии-Анхальт составляет около 40% – несмотря на то, что недавно в регионе разгорелся скандал вокруг "раздачи" должностей региональными партийными чиновниками своим родственникам.

Такого уровня электоральной поддержки может оказаться достаточно, чтобы AfD в сентябре пришла к власти.

Что предлагают избирателям в AfD

156-страничный манифест, одобренный партией в субботу, в Financial Times охарактеризовали как "очень противоречивый".

"Он содержит ряд позиций, выходящих за пределы компетенции правительства земли, таких как отмена санкций против Москвы, возобновление закупок газа через трубопроводы "Северный поток", выход из Парижского климатического соглашения и отмена права на убежище в Германии", – пишет издание.

Зигмунд рассказал FT, что хотел показать избирателям, как государственная политика повлияла на их регион, а также очертить "фундаментальную политическую ориентацию" партии, которая работает над следующими общенациональными выборами 2029 года.

"Многие другие планы, изложенные в манифесте, почти наверняка будут оспорены в Конституционном суде Германии. Однако это может не остановить партию от попыток их воплотить в жизнь, если она придет к власти в Саксонии-Анхальт, где проживает около 2 миллионов человек и которая является второй самой бедной федеральной землей Германии по уровню ВВП на душу населения", – указано в материале FT.

Предложения партии включают запрет гендерно-инклюзивной политики в государственных учреждениях, удаление радужных флагов из школ и пропаганду гетеросексуальных родителей как нормы.

Манифест также декларирует стремление к отмене действующей системы общественного вещания в земле, которая финансируется за счет лицензионных сборов, а также государственного агентства по политическому образованию – из-за якобы распространения ими "левой идеологии".

В манифесте послевоенные усилия Германии по противостоянию нацистскому прошлому описываются как увековечение "невроза", который"уничтожил наше культурное наследие и разрушил возможности для формирования стабильной национальной идентичности".

В нем также содержится критика "антироссийской политики существующих политических партий" и обещание способствовать лучшим экономическим и культурным связям с Москвой.

В частности, в AfD предлагают расширить преподавание русского языка и начать программы обмена с российскими школами.

Представители этой партии считают, что украинцам не стоит давать статус беженцев в Германии, а те, кто его получил, должны вернуться домой.

"Миграция является центральным пунктом программы, которая призывает к "культуре прощания" для нелегальных мигрантов, а не к "культуре гостеприимства".в нем используется очень противоречивый термин "ремиграция" – концепция, введенная правым австрийским идеологом Мартином Зельнером, который утверждает, что принудительные депортации будут применяться к искателям убежища, которым было отказано в его получении, осужденных преступников и других лиц, не имеющих права проживать в Германии. Он включает обязательства сдерживать и препятствовать легальной миграции, а также отвергает идею заполнения дефицита квалифицированных кадров в таких сферах, как здравоохранение, работниками с "культурно чужим" происхождением", – пишет FT.

Главный соперник AfD в земле, правоцентристская Христианско-демократическая партия, заявила, что приход этой ультраправой партии к власти станет "абсолютной катастрофой" для региона.

Что известно об AfD

Партия "Альтернатива для Германии" (AfD) появилась в 2013 году – как ответ на кризис еврозоны. И со временем она все больше трансформируется в партию, которая определяется своей жесткой позицией по миграции, а также "дружбой" с Москвой.

В 2025 году внутренняя разведывательная служба Германии официально признала AfD правоэкстремистской организацией. Она также фигурирует в нескольких расследованиях о получении партийными функционерами денег из России и Китая. В AfD эти обвинения отвергают.

При этом "Альтернатива для Германии" пользуется все большей популярностью. На общенациональных парламентских выборах они в 2025 году впервые заняли второе место, набрав 21% голосов.

Наибольшую поддержку эта политсила имеет в восточных землях, таких как Саксония-Анхальт, которые были частью коммунистической Германской Демократической Республики до падения Берлинской стены в 1989 году.

В 2024 году партия "Альтернатива для Германии" одержала победу в восточной земле Тюрингия — это был ее первый случай победы на федеральных выборах. Но правоцентристские и левоцентристские партии образовали неожиданную коалицию с ультралевой партией, чтобы не допустить прихода ультраправых к власти.

Як писав OBOZ.UA, в конці минулого року німецьку ультраправу AfD запідозрили у передачі військових таємниць Росії. Йдеться про чутливу або навіть секретну інформацію про військові можливості та стан критичної інфраструктури ФРН. Цю ситуацію обговорили в Бундестазі.

