Германия обошла США по производству боеприпасов: глава Rheinmetall привел цифры

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall нарастил производство боеприпасов и опередил США в этом направлении. Так, производство военных грузовиков выросло с 600 до 4500 в год, боеприпасов среднего калибра – с 800 000 до 4 млн, артиллерийских снарядов – с 70 000 до 1,1 млн.

Об этом заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает Süddeutschen Zeitung. Также он прогнозирует, что и количество работников концерна к 2030 году вырастет до 70 000 сотрудников.

Что известно

Паппергер сказал, что крупнейший оборонный концерн ФРГ Rheinmetall нарастил производство военных грузовиков, боеприпасов и артиллерийских снарядов. По его словам, сейчас в Германии больше мощностей производства обычных боеприпасов.

Долгое время оборонный концерн сталкивался с дефицитом кадров, ведь оружейная отрасль считалась в Германии непривлекательной. Сейчас же в Rheinmetall работают 44 000 человек и теперь ситуация изменилась: за 2025 год Rheinmetall получил 350 000 заявок от претендентов со всего мира, из них 250 000 – из ФРГ.

Соответственно прогнозируется, что количество работников к 2030 году возрастет до 70 000 человек, а еще 210 000 будут заняты в цепочке его поставщиков. Это будет около трети от общего количества рабочих мест в нынешней автомобильной промышленности ФРГ.

Паппергер отметил, что сейчас Rheinmetall сотрудничает с 11 500 немецкими поставщиками, из них 4500 фирм работают и с производителями автомобилей.

По его прогнозу, уже в ближайшие годы производство оружия может заменить треть рабочих мест в автомобильной промышленности Германии, которая сталкивается с кризисом и сокращениями.

Что такое Rheinmetall

Rheinmetall AG(Райнметаль) – машино- и оружейный концерн из Германии, который является одним из крупнейших производителей военной техники и оружия в Германии и Европе. Он был основан в 1889 году. Компания известна благодаря танкам Leopard, БМП Mader, ББРМ Wiesel и другой военной техникой.

В апреле 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Rheinmetall предлагала правительству Германии передать Украине БМП Marder и танки Leopard 1 из запасов компании. Несмотря на то, что изначально эту идею в правительстве отвергли, впоследствии Украина таки смогла получить эту технику.

Компания также развернула дополнительные мощности и построила новые заводы, чтобы обеспечить техникой украинских военных.

В марте 2023 года гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер высказал идею о построении в Украине завода для производства танков Panther KF51. Тогда он утверждал, что строительство завода обошлось бы в 200 млн евро. Там были бы мощности для производства до 400 танков ежегодно.

Также компания не против производить в Украине автомобильную технику, боеприпасы, БТР Fuchs и систем ПВО. Впоследствии "Укроборонпром" и Rheinmetall основали совместное предприятие, которое занимается ремонтом и производством. Немецкой стороне принадлежат 51% акций предприятия.

В декабре 2023 года сообщалось, что уже с лета 2024 года в Украине могут начать производство БТР Fuchs, а с лета 2025 года – производство БМП Lynx. В 2024 году компания объявила о намерениях построить в Украине четыре завода по изготовлению бронетехники, боеприпасов, пороха и зенитных систем.

В июне 2024 года в Украине был открыт первый цех совместного предприятия для ремонта и изготовления бронетехники.

