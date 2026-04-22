'Россия - главная угроза': в Германии презентовали оборонную стратегию страны

В Германии официально представили новую оборонную стратегию страны, которая впервые включает комплексный военный план развития вооруженных сил. В документе определены ключевые угрозы и направления усиления обороноспособности.

Центральным вызовом для безопасности ФРГ названа Россия. Об этом заявил министр обороны Борис Писториус

В частности, он представил в Берлине комплексную концепцию военной обороны страны. Она включает первую в истории Федеративной Республики Германия военную стратегию, а также план развития вооруженных сил с определением их структуры и численности. В то же время значительная часть деталей обоих документов остается засекреченной.

В стратегическом документе основное внимание уделено противодействию угрозам со стороны России. В нем отмечается, что Москва якобы создает предпосылки для возможного военного нападения на страны НАТО и уже ведет гибридные операции, в частности против самой Германии. Речь идет об информационном воздействии, кибератаках и других формах косвенного давления.

"Россия через перевооружение готовится к военному противостоянию с НАТО и рассматривает применение военной силы как законный инструмент продвижения своих интересов", – сказал Писториус.

Согласно новой концепции, бундесвер должен быть превращен в самую мощную конвенциональную армию Европы. Предполагается, что вместе с союзниками не менее 460 тысяч военнослужащих будут способны противостоять возможной агрессии и обеспечить коллективную оборону в рамках НАТО.

В частности, речь идет об увеличении и ускорении поставок ракет к системам IRIS-T, которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях, развитие ракетных решений для истребителей F-16 и возможность тестирования новых технологий непосредственно в Украине.

