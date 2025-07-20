В Финляндии разбился самолет, один человек погиб: все подробности. Фото

В воскресенье, 19 июля, в финском муниципалитете Ямиярви в результате аварии двухместного сверхлегкого самолета один человек погиб. Другой получил серьезные ранения.

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Об этом сообщает Yle со ссылкой на местную полицию. По данным правоохранителей, в авиакатастрофе погиб мужчина среднего возраста, который управлял летательным аппаратом. Пассажир получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

"Место происшествия находится рядом с аэродромом Ямиярви. Самолет взлетел с этого аэродрома. Сигнал о падении поступил после десяти часов утра 19 июля", – сообщили в полиции.

Сейчас правоохранители расследуют причины катастрофы. По предварительной информации, погодные условия, вероятно, не повлияли на инцидент, поскольку во время происшествия ветер был слабым, а его максимальная скорость составляла 3,4 метра в секунду.

Ранее сообщалось, что Азербайджан готовит документы для иска против России из-за сбитого самолета в декабре 2024 года. Это может занять время, но в Баку готовы ждать даже десять лет, как это было с малайзийским Boeing, который российские войска сбили над Донецкой областью летом 2014 года.

Напомним, что в аэропорту Могадишо, Сомали, 2 июля разбился военный вертолет Уганды, который был задействован в миротворческой миссии Африканского Союза. В результате авиакатастрофы погибли пять человек. Еще шестеро получили тяжелые ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне в аэропорту города Ахмедабад на западе Индии разбился самолет Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India с 242 пассажирами на борту, из которых выжил только один человек. Видео с моментом взлета и падения авиалайнера можно посмотреть здесь.

А в американском штате Теннесси (округ Коффи) упал самолет с парашютистами на борту. В результате катастрофы никто не погиб, несколько человек получили ранения.

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