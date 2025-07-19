Азербайджан готовит иски против России в международные суды в связи со сбитием самолета AZAL: Алиев рассказал подробности

В субботу, 19 июля, стало известно о том, что Азербайджан готовит документы для иска против России из-за сбитого самолета в декабре 2024 года. Это может занять время, но в Баку готовы ждать даже десять лет, как это было с малайзийским Boeing, который российские войска сбили над Донецкой областью летом 2014 года.

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Такое заявление сделал во время III Шушинского глобального форума президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он подчеркнул, что в течение семи месяцев после катастрофы Баку не имеет ответа от России.

Впрочем, генеральный прокурор страны регулярно направляет письма в Следственный комитет России, но на них только отвечают, что расследование продолжается.

"К сожалению, мы не получили никакого ответа от российских чиновников, хотя прошло уже семь месяцев. Для нас все понятно. Мы знаем, что произошло, и мы можем это доказать. И мы знаем, что российские чиновники знают, что произошло. И это вопрос, почему они не делают того, что сделал бы любой сосед", – сказал Алиев.

Президент Азербайджана добавил, что просьбы или требования его страны к РФ абсолютно естественны – признать эту аварию своей виной, наказать тех, кто атаковал самолет.

"Кто-то должен выплатить компенсацию семьям погибших, тем, кто получил ранения, и AZAL, чтобы компенсировать потерю самолета", – добавил он.

Алиев отрицает, что самолет мог сбить украинский дрон, поскольку он весь был в дырках и его атаковали два раза.

"Можете ли вы представить, что украинский дрон летит, целится в азербайджанский самолет, попадает в него, потом падает, а потом снова? Итак, это история для детского сада. Мы знаем, что произошло", – заявил Алиев.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 25 декабря в Казахстане упал пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, 38 человек погибли. В России сначала называли причиной ЧП "столкновение с птицами" и "взрыв кислородного баллона в салоне".

– Следы от обломков на фюзеляже самолета свидетельствуют, что воздушное судно могло сбить российская ПВО в момент налета дронов на Грозный.

– В РФ эту версию отвергали: мол, пока не завершится расследование причин катастрофы, комментировать ситуацию они не будут.

– 28 декабря кремлевский диктатор Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и извинился за крушение самолета "Азербайджанских авиалиний". Глава Кремля упомянул о работе российской ПВО, но не признал, что именно его военные сбили борт.

– 29 декабря в интервью Ильхам Алиев заявил, что самолет попал под действие российских средств РЭБ и был поврежден в результате обстрела с земли. Он потребовал от России извинений и компенсации, обвинив Москву в попытках замять инцидент.

Напомним, что в субботу, 19 июля, президент Азербайджана Ильхам Алиеввыразил поддержку Украине. В частности, он призвал "никогда не соглашаться с оккупацией". И подчеркнул, что это соответствует стремлениям украинского народа.

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