В США упал самолет с 20 людьми на борту: что известно о пострадавших. Фото

В американском штате Теннесси в округе Коффи в воскресенье, 8 июня, упал самолет с парашютистами на борту. В результате катастрофы, к счастью, никто не погиб, несколько человек получили ранения.

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Об этом сообщил Fox News. Издание ссылается на информацию Офиса шерифа и полиции.

"Самолет вылетел из регионального аэропорта Туллахома примерно в 12:30 дня воскресенья и разбился вскоре после взлета", – цитирует телеканал слова представителя местных властей.

Борт предназначался для прыжков с парашютом, на момент аварии в нем находилось 20 человек, включая членов экипажа.

По словам официальных представителей, с самолетом возникла "неизвестная проблема" вскоре после взлета, которая "привела к столкновению с деревьями и землей".

В результате падения самолета, несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Так, троих пришлось доставить вертолетом в местные больницы для оказания медицинской помощи.

Один пострадавший получил более серьезные травмы, его отправили в госпиталь специализированным наземным транспортом. Другим людям, которые получили незначительные травмы, спасатели оказали помощь на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии легкомоторный самолет упал на жилой дом. Авиакатастрофа произошла в городке Коршенброх (земля Северный Рейн - Вестфалия), в результате два человека погибли.

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