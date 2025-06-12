Момент падения пассажирского самолета в Индии попал на видео: на месте поднялся огненный "гриб"

В четверг, 12 июня, в аэропорту города Ахмедабад на западе Индии разбился самолет Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India с 242 людьми на борту. Количество жертв уточняется, а в сети появилось видео с моментом падения авиалайнера.

Видео дня

Его опубликовало издание Clash Report в соцсети X. На кадрах, которые сняли местные жители, видно, что самолет разбился в жилом районе: после взрыва в месте падения в небо поднялся огненный "гриб".

По разным данным, озвученным в первые минуты после авиакатастрофы, в ней погибло от 40 до 110 человек.

По информации India TV, самолет выполнял рейс из Ахмедабада в Гатвик (Лондон, Великобритания). Он потерпел авиакатастрофу сразу после взлета из международного аэропорта Sardar Vallabhbhai. Это подтверждает и мониторинг Flightradar24.

"На данный момент мы выясняем подробности", – коротко отреагировала на катастрофу компания Air India.

На других видео с места авиакатастрофы видно, что там загорелись припаркованные автомобили и здание. В зоне ЧП работали спасатели и пожарная бригада.

"Мы находимся в состоянии наивысшей готовности. Я лично слежу за ситуацией и поручил всем авиационным и аварийно-спасательным службам принять быстрые и скоординированные меры", – прокомментировал министр гражданской авиации Рам Мохан Найду, добавив, что он шокирован и опустошен этой новостью.

По данным СМИ, на борту самолета мог находиться бывший главный министр штата Гуджарат Виджай Рупани. После ЧП аэропорт в Ахмедабаде приостановил работу, все рейсы отложили.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 июня в американском штате Теннесси (округ Коффи) упал самолет с парашютистами на борту. В результате катастрофы никто не погиб, несколько человек получили ранения.

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