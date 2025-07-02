В Сомали разбился военный вертолет миротворцев: есть погибшие и раненые

В аэропорту Могадишо, Сомали, 2 июля разбился военный вертолет Уганды, который был задействован в миротворческой миссии Африканского Союза. В результате авиакатастрофы погибли пять человек. Еще шесть человек получили тяжелые ранения.

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О катастрофе с вертолетом сообщила Миссия Африканского Союза по поддержке и стабилизации в Сомали. В свою очередь Reuters уточняет: в аппарате находилось восемь человек, пятеро из них погибли.

Среди раненых три человека, которые были в вертолете, и еще три гражданских, которые находились рядом.

В частности, в миротворческой миссии отметили, что авиакатастрофа произошла во время "аварийной посадки непосредственно перед приземлением". В Reuters добавляют, что в результате аварии сдетонировали боеприпасы на борту вертолета. Детонация привела к разрушению соседних сооружений и ранению трех мирных жителей.

Авиационные службы начали расследование для установления причин аварии, заявили в Миссии AUSSOM.

В составе AUSSOM более 11 тысяч военнослужащих Сомали, которые помогают армии страны бороться с исламистской группировкой "Аш-Шабаб".

Аэропорт Могадишо был основан в 1928 году. Он стал первым таким объектом, открытым на Африканском Роге.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне в аэропорту города Ахмедабад на западе Индии разбился самолет Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India с 242 пассажирами на борту, из которых выжил только один человек. Видео с моментом взлета и падения авиалайнера можно посмотреть здесь.

А в американском штате Теннесси (округ Коффи) упал самолет с парашютистами на борту. В результате катастрофы никто не погиб, несколько человек получили ранения.

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