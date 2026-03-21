В Еврокомиссии бьют тревогу и призвали раньше начать запасаться газом: в чем причина
В Еврокомиссии призвали государства-члены ЕС не медлить с заполнением газовых хранилищ, чтобы избежать летнего скачка цен на энергоносители. Причиной стали последствия эскалации вокруг Ирана, которые уже влияют на глобальный рынок газа.
Брюссель также предлагает пересмотреть целевые показатели запасов и использовать предусмотренную законодательством гибкость. Об этом сообщает Bloomberg.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в письме к правительствам стран ЕС отметил, что раннее накопление газа поможет избежать конкуренции за ресурсы на мировом рынке, которая может привести к резкому росту цен уже летом.
В документе предлагается снизить базовую цель заполнения газовых хранилищ до 80% с возможностью отклонения на 10 процентных пунктов, а при неблагоприятных рыночных условиях – еще на 5 пунктов. Страны ЕС должны выполнить обязательства по запасам до 1 декабря.
Толчком к таким рекомендациям стали последние атаки Ирана на объекты производства сжиженного природного газа в Катаре. Восстановление поврежденной инфраструктуры может занять до пяти лет, что создает дополнительное давление на глобальные поставки.
Хотя ЕС напрямую в незначительной степени зависит от импорта газа с Ближнего Востока, регион остается важным для мирового рынка. Вследствие этого Европа сталкивается с усиленной конкуренцией за LNG и уже фиксирует рост и волатильность цен на газ.
В Еврокомиссии отмечают, что сейчас безопасность поставок остается относительно стабильной, в частности благодаря альтернативным источникам и предварительным поставкам через Ормузский пролив. В то же время риски для рынка сохраняются, поэтому странам советуют действовать на опережение.
Как сообщал OBOZ.UA, Иран совершил ракетную атаку по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре, где расположен один из ключевых мировых центров производства сжиженного природного газа. В результате удара возникли масштабные пожары и зафиксированы значительные разрушения инфраструктуры.
