В Еврокомиссии бьют тревогу и призвали раньше начать запасаться газом: в чем причина

В Еврокомиссии призвали государства-члены ЕС не медлить с заполнением газовых хранилищ, чтобы избежать летнего скачка цен на энергоносители. Причиной стали последствия эскалации вокруг Ирана, которые уже влияют на глобальный рынок газа.

Видео дня

Брюссель также предлагает пересмотреть целевые показатели запасов и использовать предусмотренную законодательством гибкость. Об этом сообщает Bloomberg.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в письме к правительствам стран ЕС отметил, что раннее накопление газа поможет избежать конкуренции за ресурсы на мировом рынке, которая может привести к резкому росту цен уже летом.

В документе предлагается снизить базовую цель заполнения газовых хранилищ до 80% с возможностью отклонения на 10 процентных пунктов, а при неблагоприятных рыночных условиях – еще на 5 пунктов. Страны ЕС должны выполнить обязательства по запасам до 1 декабря.

Толчком к таким рекомендациям стали последние атаки Ирана на объекты производства сжиженного природного газа в Катаре. Восстановление поврежденной инфраструктуры может занять до пяти лет, что создает дополнительное давление на глобальные поставки.

Хотя ЕС напрямую в незначительной степени зависит от импорта газа с Ближнего Востока, регион остается важным для мирового рынка. Вследствие этого Европа сталкивается с усиленной конкуренцией за LNG и уже фиксирует рост и волатильность цен на газ.

В Еврокомиссии отмечают, что сейчас безопасность поставок остается относительно стабильной, в частности благодаря альтернативным источникам и предварительным поставкам через Ормузский пролив. В то же время риски для рынка сохраняются, поэтому странам советуют действовать на опережение.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран совершил ракетную атаку по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре, где расположен один из ключевых мировых центров производства сжиженного природного газа. В результате удара возникли масштабные пожары и зафиксированы значительные разрушения инфраструктуры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!