Иран ударил баллистикой по крупнейшему в мире центру добычи сжиженного газа: повреждения значительные

Иран совершил ракетную атаку по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре, где расположен один из ключевых мировых центров производства сжиженного природного газа. В результате удара возникли масштабные пожары и зафиксированы значительные разрушения инфраструктуры.

Несмотря на это, по предварительным данным, жертв удалось избежать. Об атаке и ее последствиях сообщили в Министерстве внутренних дел Катара.

QatarEnergy, отметило, что промышленный город Рас-Лаффан вечером подвергся ракетному удару. В результате атаки на территории возникли пожары, которые оперативно начали тушить экстренные службы. Спасательные команды были немедленно направлены на место происшествия для локализации огня и минимизации последствий.

Объекты получили значительные повреждения, однако весь персонал был вовремя эвакуирован – все работники находятся в безопасности. Информации о погибших или раненых по состоянию на сейчас нет.

Подразделения гражданской обороны смогли взять пожар под контроль. Власти страны продолжают мониторинг ситуации и обещают информировать о дальнейшем развитии событий.

Рас-Лаффан является стратегически важным энергетическим хабом, где сосредоточены ключевые мощности по производству сжиженного природного газа, что делает атаку потенциально значимой для глобального энергетического рынка.

